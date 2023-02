Xiaomi Buds 4 Pro ufficiali in Italia: prezzo e caratteristiche

Ufficializzate le nuove TWS di fascia top di gamma Xiaomi Buds 4 Pro: caratteristiche e prezzo di vendita in Italia.

Tra i nuovi prodotti che Xiaomi ha presentato durante il suo ultimo evento medicato troviamo anche le TWS top di gamma Buds 4 Pro con connettività Bluetooth 5.3.

Xiaomi Buds 4 Pro: caratteristiche principali e prezzo

Design

Le nuove TWS top di gamma si presentano in due colorazioni: Star Gold e Space Black

Vengono utilizzati materiali premium, basti vedere la nuova custodia in stile “capsula spaziale” che contiene al suo interno magneti che mantengono stabili all’interno gli auricolari, e permettono una rimozione facilitata.

I morbidi auricolari in LSR permettono inoltre di ascoltare musica per diverse ore con un comfort di alto livello.

Le Xiaomi Buds 4 Pro inoltre sono certificate IP54, ovvero resistenza ad acqua e polvere.

Audio e funzionalità

Passando alle questione tecniche vi segnaliamo il supporto alla tecnologia LDAC di Sony.

Quest’ultima è certificata Hi-Res Audio Wireless e permette una velocità di trasferimento dati fino a 990kbps e una profondità fino a 96Khz/24 bit per l’audio in ascolto.

La qualità audio è garantita dal Driver a doppio magnete da 11 mm per un’esperienza audio HiFi.

Come tutte le top di gamma implementa pure la funzionalità di cancellazione attiva del rumore, e lo fa raggiungendo valori importanti pari a 48dB per l’ascolto in ambienti particolarmente rumorosi.

Va poi sottolineato la presenza della modalità trasparenza (3 in totale) che consente di ascoltare la musica senza perdere le voci intorno o i suoni ambientali a cui bisogna prestare attenzione.

C’è poi la funzionalità di cancellazione del rumore per chiamate nitide con VPU, che riduce il fruscio del vento per un audio più nitido sfruttando l’intelligenza artificiale e i tre microfoni integrati per auricolare.

Altra interessante caratteristica è l’audio dimensionale (funzionante solo su determinati smartphone) e il tracciamento del movimento della testa per un suono equivalente a una performance live.

Autonomia

L’autonomia è decisamente interessante.

Le Xiaomi Buds 4 Pro garantiscono infatti fino a 9 ore di riproduzione con una singola ricarica per auricolare, e fino a 38 ore grazie alla batteria integrata nella custodia.

La ricarica tramite custodia è rapida: in appena 5 minuti potete godere fino a 3 ore d’autonomia complessiva.

E’ presente pure la ricarica Wireless Qi (funziona con tutti i dispositivi abilitati a questo standard).

Altre caratteristiche e prezzo di vendita in Italia

Lato controlli c’è il sensore di pressione sull’auricolari per i comandi rapidi: attivazione o disattivazione ANC/trasparenza , rifiuto chiamata, Riproduci/sospendi l’audio, Rispondi/termina la chiamata eccetera.

C’è poi il supporto alla Connettività a doppio dispositivo, al Google Fast Pair, e l’app Xiaomi Earbuds permette di personalizzare in vari aspetti i nuovi TWS.

Le Xiaomi Buds 4 Pro sono commercializzate in Italia ad un prezzo di listino di 249,99 euro tramite lo Xiaomi Store Italia.

