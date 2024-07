Samsung Galaxy Buds 3 e Buds 3 Pro ufficiali: prezzo e differenze

Ufficiali anche in Italia le nuove TWS Samsung Galaxy Buds 3 e Galaxy Buds 3 Pro: questo il prezzo di vendita e le principali caratteristiche con differenze.

Samsung aggiorna il design delle proprie TWS di punta con forma a stelo/lama e nuove custodie riprogettate, e che possono sfruttare funzionalità basate sull’intelligenza artificiale.

Vediamo di conoscerle meglio, soprattutto capire le differenza tra il modello base e quello pro

Samsung Galaxy Buds 3 e Buds 3 Pro ufficiali: i dettagli da conoscere

Design

Il nuovo design a stelo delle Galaxy Buds 3 Pro, o come Samsung chiama “a lame”, offrono la possibilità di controllare, tramite tocco, la riproduzione musicale e scorrere verso l’alto e verso il basso per regolare il volume delle chiamate e della musica.

Il design delle Buds 3 pro è completato dalla presenza delle così dette Blade Lights: è una striscia luminosa RGB che corre lungo il bordo della lama e che si può personalizzare tramite app dedicata.

Le Buds 3 normali invece hanno un design aperto, che è più comodo per un uso prolungato ma il design a canale dei Pro offre un isolamento acustico passivo migliore.

Entrambi gli auricolari hanno la stessa resistenza alla polvere e all’acqua con la certificazione IP57 (decisamente migliore rispetto alla IPX2 delle Buds 2 e IPX7 delle Buds 2 Pro).

Attenzione questa certificazione non si applica alla custodia, che è prodotta con plastica riciclata per un impatto ambientale minore.

Come colori disponibili troviamo argento e bianco.

Driver Audio e cancellazione attiva del suono

Le Galaxy Buds 3 Pro hanno altoparlanti a 2 vie con tweeter planari da 6,1 mm e driver dinamici da 10,5 mm, oltre a doppi amplificatori.

Sfruttano meglio il codec SSC che è stato aggiornato per supportare il doppio della frequenza di campionamento per una migliore qualità del suono.

Godono della cancellazione attiva del rumore e i suoi microfoni incorporati premettono il monitoraggio costante dell’ambiente con funzioni come Active Noise Control, Siren Detect e Voice Detect.

Le ultime due funzionalità permettono all’utente di sentire meglio cosa succede nell’ambiente circostante.

Sfruttano anche funzionalità basate su un modello di apprendimento automatico, che migliorerà la qualità audio durante le chiamate anche se vi trovate in un ambiente rumoroso.

Inoltre grazie alla funzionalità Super-Wideband le Buds 3 Pro possono trasmettere la voce a 16 kHz, il doppio di quanto possono gestire i normali auricolari Bluetooth.

Le Buds 3 invece si devono accontentare di driver dinamici a 1 via da 11 mm, e godono sempre di funzionalità Adaptive ANC e Adaptive EQ per regolare il suono in base ai fattori ambientali.

Batteria e autonomia

Entrambe Le custodie riprogettate hanno la parte superiore trasparente e la stessa capacità della batteria interna: 515 mAh.

Però la versione Pro ha una batteria interna leggermente più grande da 53 mAh in ogni buds che garantisce un’autonomia fino a 6 ore con ANC abilitato e un totale di 26 ore con custodia (o fino a 7 ore/30 ore con ANC disabilitato).

Invece le Buds3 base hanno una batteria interna da 48 mAh in ogni buds e raggiungono fino a 5 ore di ascolto continuo e fino a 24 ore totali con ANC abilitato (o 6 ore/30 ore con ANC disattivato).

Funzionalità GALAXY AI

Tutte e due le TWS supportano le funzionalità Galaxy AI.

Ad esempio è presente la modalità Interprete: utilizzando la modalità Ascolto, l’utente che riceve una comunicazione in una lingua straniera tramite il telefono Galaxy può sfruttare gli auricolari che forniscono una traduzione nella sua lingua madre.

Prezzo e disponibilità delle Galaxy Buds 3 (Pro) in Italia

Le Galaxy Buds 3 sono acquistabili in Italia ad un prezzo di listino di 179 euro, mentre la versione Pro ha un prezzo di listino di 249 euro.

Le vendite inizieranno dal 18 luglio 2024, ma chi le acquisterà in prevendita (le offerte le trovate sul nostro canale Telegram HWBrain) potranno sfruttare sconti e omaggi.

