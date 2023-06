Oneplus V Fold lo smartphone pieghevole si mostra in nuove immagini render

Nuove immagini render mostrano il design del prossimo smartphone pieghevole OnePlus V Fold: ecco quello che sappiamo al momento.

Ci sono nuove indiscrezioni sul fatto che il nuovo smartphone pieghevole di OnePlus sarà presentato al grande pubblico entro la fine di agosto di quest’anno.

Stiamo ovviamente parlando dell’OnePlus V Fold.

OnePlus V Fold queste sono le nuove immagini render che svelano il design ufficioso

L’informatore @OnLeaks ha svelato una serie di immagini render che riprendono il presunto smartphone pieghevole di OnePlus, che secondo l’informatore non sarà un semplice rebrand di un pieghevole Oppo Find N2.

Le immagini ci fanno capire che il V Fold avrà una scocca in alluminio con un display interno pieghevole nel quale sarà posizionato un forellino in alto a destra per la fotocamera anteriore selfie.

La scocca posteriore potrebbe avere una finitura in simile alla pelle, e nella parte superiore al centro si posizionerà la grande isola fotografica circolare che conterrà tutte le fotocamere.

Ci dovrebbero essere infatti tre sensori fotografici che saranno ottimizzati grazie alla partnership co il marchio Hasselblad.

Dai recenti rumors si pensa che la fotocamera principale sarà un sensore Sony IMX 890 da 50MP.

Ci sarà ovviamente anche un display esterno che ospiterà una fotocamera anteriore da 32MP nella parte superiore del display in un classico forellino.

Le voci suggeriscono che il display esterno sarà un pannello OLED con tecnologia LTPO con risoluzione 2100 x 1900 pixel e frequenza di aggiornamento adattiva fino a 120Hz.

Sembra però che sull’OnePlus V Fold lo scanner per le impronte digitali sarà posizionato lateralmente insieme al tasto di accensione e spegnimento.

Di nuovo sembra che ci saranno tre altoparlanti: uno situato nella parte inferiore accanto alla porta USB-C e altri due nella parte superiore.

Lo smartphone pieghevole sarebbe alimentato da una batteria interna da 4800 mAh che secondo i rumors dovrebbe supportare la ricarica rapida via cavo fino a 100W.

Come chipset l’azienda cinese avrebbe già scelto lo Snapdragon 8 Plus Gen 2, la versione aggiornata dell’attuale 8 Gen 2.

Ovviamente considerato che al momento non c’è ancora nulla di ufficiale, vi preghiamo di prendere tutti questi dettagli con il dovuto distacco emotivo.

Fonte: Via

