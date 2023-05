Oppo in Europa si fa seria la cosa: il sito Germania è di fatto chiuso

Il sito Germania di Oppo è di fatto inutilizzabile dato che non ci sono dettagli sui prodotti disponibili: il caso potrebbe espandersi in Europa.

Non molto tempo fa vi avevamo segnalato dei problemi che Oppo sta affrontando in Europa per una disputa di brevetti con Nokia, i quali sarebbero stati utilizzati anche dopo la scadenza del contratto.

Nokia ha quindi fatto causa ad Oppo in alcuni paesi d’Europa, e in Germania l’effetto si è notato.

Oppo ha chiuso definitivamente in Germania: pure il sito web è inutilizzabile

Se infatti già a qualche settimana Oppo non può più vendere i suoi dispositivi in nel territorio tedesco, oggi a abbiamo la conferma che pure il sito Oppo Germania è di fatto chiuso.

Sulla pagina web ufficiale della sede tedesca dell’azienda cinese infatti non è più possibile accedere ai dettagli dei vari prodotti, rimangono solo i collegamenti di contatto e informazioni tipo FAQ e politica di garanzia.

Possiamo vedere che l’intera pagina web presenta solo la foto del logo OPPO sponsor Champions League e queste righe (tradotte dal tedesco):

“Nessuna informazione sul prodotto è attualmente disponibile sul nostro sito web. Alcuni dei prodotti non sono disponibili anche in Germania, tra cui Reno 8 Series, Find N2 Flip.

–

D: Posso continuare a utilizzare i prodotti OPPO senza restrizioni, accedere al supporto e ricevere futuri aggiornamenti?

R: Sì, puoi continuare a utilizzare i tuoi prodotti OPPO senza restrizioni, accedere al supporto e ovviamente riceverai anche tutti gli aggiornamenti futuri.“

La paura che la situazione possa ampliarsi in altri paesi d’Europa dato che Nokia ha già coinvolto le proprie sedi legali in Francia, Olanda e in arrivo potrebbero essercene altre.

Oppo potrebbe chiudere anche in Italia?

Al momento non abbiamo indicazioni in merito.

Ma come sappiamo Oppo al momento vende nel nostro paese gli stessi prodotti che vendeva in Germania, quindi anche loro potrebbero essere oggetto di violazione di brevetti industriali.

Di fatto la situazione è ancora del tutto sospesa, anche se la situazione di Oppo in Europa sembra aggravarsi con il passare delle settimane.

Fonte: Sito ufficiale Germania

SEGUIMI SU FLIPBOARD , su GOOGLE NEWS per le notizie, invece Su Telegram per le Offerte e i Coupon