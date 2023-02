I Galaxy S22 litigano un po’ con l’aggiornamento ONE UI 5.1: la batteria dura meno?

Sembra che l’aggiornamento alla ONE UI 5.1 su alcuni Galaxy S22 determini un consumo più elevato della batteria: ecco quello che sappiamo al momento

Qualche giorno fa vi avevamo segnalato che Samsung aveva iniziato a rilasciare l’aggiornamento all’interfaccia ONE UI 5.1 su tutti i suoi ex top di gamma come i Galaxy S22, S21, S20.

Samsung Galaxy S22: emergono alcuni problemi dopo l’aggiornamento alla ONE UI 5.1

Dopo l’aggiornamento alla nuova versione software da parte degli utenti, il forum di supporto Samsung dopo qualche giorno ha iniziato a ricevere segnalazioni di problemi sui dispositivi aggiornati.

Gli utenti infatti segnalano un aumento del consumo della batteria.

Secondo alcuni degli utenti coinvolti, sembra che il problema del consumo della batteria maggiorato risiederebbe nell’aggiornamento dell’applicazione Samsung Keyboard.

Il supporto ha quindi suggerito agli utenti di procedere alla cancellazione della cache e i dati dell’app in questione, e successivamente di riavviare il telefono.

Da segnalare inoltre che l’aggiornamento alla ONE UI 5.1 ha portato automaticamente tutti i dispositivi della serie Galaxy S22 alla modalità Prestazioni massime.

In quest’ultimo caso tutti gli utenti che utilizzavano un profilo più conservativo dal punto di vista del risparmio energetico, potrebbero essere incappati in un consumo della batteria maggiorato.

Fortunatamente Samsung è già al corrente del problema e dovrebbe risolvere il tutto con un futuro aggiornamento software, che risolverà probabilmente anche quello relativo alla tastiera Samsung.

Voi possedete un Galaxy S22 e l’avete già aggiornato alla versione ONE UI 5.1? Avete notato problemi simili? Fatecelo sapere nei commenti!

Fonte: Via Supporto Ufficiale Samsung

