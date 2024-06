Redmi K70 Ultra dettagli svelati: il possibile Xiaomi 14T Pro?

I dettagli sul prossimo Redmi K70 Ultra sono stati svelati in Cina: potrebbe essere lo Xiaomi 14T Pro in Europa? Ecco quello che sappiamo al momento.

Xiaomi sta lavorando al Redmi K70 Ultra e molto probabilmente questo smartphone verrà annunciato in Cina nelle prossime settimane.

Vediamo di conoscere meglio i dettagli su quello che potrebbe diventare il prossimo Xiaomi 14T Pro.

Redmi K70 Ultra svelate le specifiche hardware: potrebbe essere lo Xiaomi 14T Pro in Europa

Da quello che è trapelato nel paese asiatico il K70 Ultra punterà sul chipset top di gamma di Metiatek Dimensity 9300+.

Il display sarà ovviamente un unità AMOLED con risoluzione nativa 1.5K e frequenza di aggiornamento di 144Hz.

Si prevede che lo smartphone monterà una batteria da 5500 mAh che supporterà la ricarica rapida via cavo fino a 120W.

Xiaomi utilizzerà materiali abbastanza premium per questo dispositivo: si prevede infatti una scocca in metallo con rifiniture posteriori in vetro e una certificazione IP68 contro acqua e sporcizia in generale.

Per quanto riguarda il comparto fotografico, ci dovrebbe essere una fotocamera principale da 50MP con stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS), affiancata da una camera ultra grandangolare da 8MP e una macro da 2MP.

Redmi K70 Ultra la base dello Xiaomi 14T Pro che però avrà fotocamere migliori

Basandosi su queste prime informazioni, sembra che il prossimo Xiaomi 14T Pro rispetto al Redmi K70 Ultra cambierà giusto il comparto fotografico implementando sensori migliori.

Si parla infatti di un sensore principale da 50MP con sensore OmniVision OV50H da 23 mm, un teleobbiettivo 3x da 75 mm che utilizza il sensore OV50D ed infine un sensore ultra grandangolare da 16 mm che utilizza il sensore OV13.

Tutti i sensori dovrebbero essere ottimizzati con la partnership Leica.

Non sappiamo quanto queste informazioni siano esatte, considerato che al lancio del prossimo Xiaomi 14T Pro mancheranno ancora alcuni mesi.

Vi preghiamo quindi di prendere la notizia con il giusto distacco emotivo.

Fonte: Via

SEGUIMI SU FLIPBOARD , su GOOGLE NEWS per le notizie, invece Su Telegram per le Offerte e i Coupon