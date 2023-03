Samsung Galaxy A54 5G: è ufficiale la data di lancio

Samsung si sta preparando per il lancio di un nuovo smartphone mid-range di fascia alta. Il tanto rumoreggiato Galaxy A54 5G debutterà il 16 marzo, come confermato dalla società. È stato creato un microsito in India dove i potenziali acquirenti possono registrarsi per essere informati sulle offerte di lancio per il telefono. Il dispositivo ha già ricevuto pagine di supporto ufficiali in diversi mercati.

Galaxy A54 5G lancio imminente, ufficializzata la data e confermate le caratteristiche

Il Galaxy A54 5G sarà il modello mid-range più costoso di Samsung quest’anno. Il dispositivo è stato soggetto a numerosi leak negli ultimi mesi, inclusa una esclusiva di Android Headlines nel dicembre scorso. Conosciamo già la maggior parte delle sue specifiche e caratteristiche chiave.

Gli sfondi ufficiali per il telefono sono già disponibili per il download. Anche i prezzi sono stati filtrati, anche se abbiamo dubbi sulla loro accuratezza.

Nel frattempo, l’azienda ha confermato la data di lancio e ha messo in evidenza alcune delle funzionalità premium.

Secondo Samsung, il Galaxy A54 5G vantava il Nightography, una modalità fotocamera dedicata per le fotografie notturne. Il teaser ufficiale fa anche riferimento a “No Shake Cam”, che dovrebbe essere nient’altro che la stabilizzazione dell’immagine ottica (OIS).

I render condivisi dall’azienda confermano il design simile al Galaxy S23 con protezione in Gorilla Glass e una classificazione IP67 per la resistenza alla polvere e all’acqua. L’azienda coreana parla anche di una potente batteria, un potente processore, connettività 5G e un display nitido e chiaro.

Per ricapitolare brevemente, il Galaxy A54 5G ha un display Super AMOLED da 6,4 pollici con risoluzione Full HD+ e un tasso di aggiornamento di 120Hz. Il dispositivo è alimentato dal processore Exynos 1380 di Samsung con fino a 8 GB di RAM e 256 GB di archiviazione.

Ha una batteria da 5.000 mAh con supporto per la ricarica rapida da 25W. Troverai anche uno scanner di impronte digitali sotto lo schermo e NFC qui. Le fotocamere includono uno shooter posteriore principale da 50 MP, una lente ultra grandangolare da 12 MP, una fotocamera macro da 5 MP e una fotocamera selfie da 32 MP.

Samsung solitamente offre una serie di cover ufficiali per i suoi smartphone premium. Il Galaxy A54 5G avrà anche alcune opzioni, inclusa una Smart View Wallet Case. Ci saranno altre opzioni, ma questa opzione di custodia è stata confermata attraverso il sito web di Samsung per la Macedonia. Si tratta di una cover a flip con una fessura per AOD (display sempre acceso) e un porta tessere all’interno. Il prezzo non è ancora noto.

Il Galaxy A54 5G sarà accompagnato dal Galaxy A34 5G. Quest’ultimo è un dispositivo leggermente più economico ma condiviso molte caratteristiche con il primo. Ha un display da 6,6 pollici con le stesse specifiche, oltre alla stessa