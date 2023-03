Galaxy A54 5G vs Galaxy A53 5G: i miglioramenti che potrete notare

Samsung ha ufficializzato i nuovi Galaxy A54 5G: ecco quali sono i miglioramenti che gli utenti potranno notare rispetto al precedente Galaxy A53 5G.

Proprio oggi Samsung ha ufficializzato sul proprio sito di news i Galaxy A54 5G, ma la loro commercializzazione avverrà solamente a partire da fine marzo inizio aprile 2023.

In quest’articolo cercheremo di spiegare in breve quali sono i miglioramenti che gli utenti potranno notare rispetto al precedente Galaxy A53 5G.

Samsung Galaxy A54 5G vs Galaxy A53 5G: i principali miglioramenti

Possiamo dirvi che ci sono almeno 5 aspetti/funzionalità dove il modello A54 5G ha fatto un buon passo in avanti rispetto al modello A53 5G.

Design aggiornato e materiali più premium

Il Galaxy A54 5G è di fatto al momento lo smartphone Android di Samsung dedicato alla fascia media con materiali più pregiati.

Si presenta infatti a differenza del A53 5G con una cover in vetro (protezione Gorilla Glass), decisamente più interessante rispetto alla cover in plastica del precedenti modelli.

L’isola dedicata ai sensori fotografici riprende poi il design degli attuali smartphone top di gamma Galaxy S23: lato aspetto quindi sembra di un segmento più premium.

Sensore fotografico principale migliorato: la stabilizzazione per foto e video è un bel passo in avanti

La nuova fotocamera principale da 50MP del Galaxy A54 5G presente pixel più grandi (1 µm), ha una nuova stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS) e una messa a fuoco automatica su tutti i pixel.

Questo si traduce in video e foto più stabilizzati del 50%: il nuovo sistema OIS è in grado di compensare scosse e vibrazioni fino a 1,5° ( rispetto all’OIS di 0,95° del Galaxy A53).

La messa a fuoco automatica all-pixel utilizza il 100% dei pixel della fotocamera: il telefono può mettere a fuoco più velocemente, acquisire immagini più nitide e luminose, registrare video più fluidi in condizioni di illuminazione difficili.

Il telefono inoltre adesso può registrare video in formato 4K a 30 fps sia dalla fotocamera posteriore che da quella anteriore.

Processore Exynos 1380: le prestazioni salgono

Finalmente Samsung torna a sfornare un chipset fatto in casa di fascia media con prestazioni adeguate.

Il nuovo Chipset Exynos 1380 infatti è decisamente più potente rispetto al chipset Exynos 1280 montato sul Galaxy A53 5G.

Promette il 20% di prestazioni in più lato CPU e il 26% in più di prestazioni lato GPU.

Questo si traduce in un chipset con prestazioni simili allo Snapdragon 778G di Qualcomm che offre prestazioni adeguate anche nei video games più pesanti.

Display e Audio: altro passo in avanti

Samsung ha migliorato anche la qualità complessiva del display e dell’audio stereo del nuovo Galaxy A54 5G.

Il display infatti è più luminoso e può raggiungere punte di 1000 nits, ha una gamma di colori più accurata soprattutto in condizioni di elevata luminosità ambientale (tecnologia Vision Booster).

L’unità vi ricordo è un pannello Amoled da 6,4 pollici con risoluzione Full HD+, frequenza di aggiornamento di 120Hz, certificazione HDR10+ e certificazione SGS per la riduzione delle emissioni blu.

Anche l’audio stereo è stato migliorato: gli altoparlanti infatti adesso garantiscono bassi più profondi e un volume più alto rispetto ai modelli precedenti.

Connessione Wifi: si passa allo standard più recente

Altro miglioramento da non sottovalutare è l’introduzione dello standard Wifi 6 sul Galaxy A54 5G, dato che il modello A53 5G era fermo ancora al Wifi 5 (AC dual band).

Questo si traduce in connessioni molto più veloci e stabili, soprattutto nella visione di contenuti in streaming in alta definizione, e nelle latenze nei videogiochi online.

Vi ricordo poi che è presente il 5G, il Bluetooth 5.3, il chipset NFC e una porta USB 2.0 di tipo C.

SEGUIMI SU FLIPBOARD , su TWITTER, su GOOGLE NEWS, FACEBOOK, Su Telegram per le Offerte e Coupon