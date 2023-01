Samsung Galaxy S23 e S23 Plus ecco le specifiche hardware complete in anteprima

Svelate le specifiche hardware complete dei prossimi Samsung Galaxy S23 e S23 Plus: ecco i dettagli che dovete conoscere in anteprima.

Dopo avervi segnalato le specifiche hardware complete del prossimo top di gamma Samsung Galaxy S23 Ultra, ora vi elenchiamo tutti i dettagli che riguardano i fratellini più piccoli.

Stiamo ovviamente parlando del S23 e del S23 Plus.

Le informazioni provengono dal sito tedesco Winfuture, quindi non certe come quelle del S23 Ultra che vengono svelate da alcune infografiche ufficiali di Samsung Francia.

Samsung Galaxy S23 e S23 Plus le specifiche hardware complete prima dell’annuncio

Galaxy S23

Display da 6,1 pollici Dynamic AMOLED 2X, risoluzione 2340 x 1080 pixel (425 ppi), frequenza di aggiornamento da 48 – 120 Hertz, protezione Gorilla Glass Victus 2, supporto HDR10+

Nero, Cotone, Verde, Viola Certificazione IP68

Processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen2 con processo produttivo a 4nm

8GB di ram LPDDR5

128-256GB di memoria interna (UFS 4.0)

fotocamera principale da 50MP, 85°, f/1.8, 23mm, OIS, Dual Pixel

ultra grandangolare da 12 MP, 120°, f/2.2, 13mm

teleobiettivo da 10 MP ,36°, f/2.4, 69 mm, zoom ottico 3x

fotocamera frontale per selfie da 12MP (f/2.2, 80°, 25mm, HDR10+)

per selfie da 12MP (f/2.2, 80°, 25mm, HDR10+) Doppio altoparlante stereo con supporto al Dolby Atmos

Accelerometro, barometro, sensore di impronte digitali integrato nel display, sensore giroscopico, sensore geomagnetico, sensore Hall, sensore di luce, sensore di prossimità, UWB (solo UWB Plus)

GPS + GLONASS + Beidou + Galileo

Bluetooth 5.3, USB di tipo C, chipset NFC, Wi-Fi 6e Dual Band, connettività 5G Dual SIM

Batteria interna da 3900 mAh con supporto alla ricarica rapida via cavo fino a 25W e wireless a 10W

Sistema operativo Android 13 con interfaccia personalizzata ONE UI 5.1

Galaxy S23 Plus

Display da 6,6 pollici Dynamic AMOLED 2X, risoluzione 2340 x 1080 pixel (393 ppi), frequenza di aggiornamento da 48 – 120 Hertz, protezione Gorilla Glass Victus 2, supporto HDR10+

Nero, Cotone, Verde, Viola Certificazione IP68

Processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen2 con processo produttivo a 4nm

8GB di ram LPDDR5

256-512GB di memoria interna (UFS 4.0)

fotocamera principale da 50MP, 85°, f/1.8, 23mm, OIS, Dual Pixel

ultra grandangolare da 12 MP, 120°, f/2.2, 13mm

teleobiettivo da 10 MP ,36°, f/2.4, 69 mm, zoom ottico 3x

fotocamera frontale per selfie da 12MP (f/2.2, 80°, 25mm, HDR10+)

per selfie da 12MP (f/2.2, 80°, 25mm, HDR10+) Doppio altoparlante stereo con supporto al Dolby Atmos

Accelerometro, barometro, sensore di impronte digitali integrato nel display, sensore giroscopico, sensore geomagnetico, sensore Hall, sensore di luce, sensore di prossimità, UWB (solo UWB Plus)

GPS + GLONASS + Beidou + Galileo

Bluetooth 5.3, USB di tipo C, chipset NFC, Wi-Fi 6e Dual Band, connettività 5G Dual SIM

Batteria interna da 4700 mAh con supporto alla ricarica rapida via cavo fino a 45W e wireless a 10W

Sistema operativo Android 13 con interfaccia personalizzata ONE UI 5.1

Come potete vedere i Galaxy S23 si differenziano lato hardware dalle versioni Plus solamente per la grandezza del display, dal quantitativo massimo di memoria interna, dalla potenza e velocità di ricarica rapida della batteria e ovviamente dalle dimensioni/peso.

Ovviamente non sono ancora notizie certificate da Samsung, quindi vi preghiamo di prendere tutte queste informazioni con il dovuto distacco emotivo.

Fonte: Via