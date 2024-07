Samsung Galaxy Watch 7 e Watch Ultra: prezzi Europa e specifiche

Svelati i prezzi finali in Europa (Francia) per i prossimi Galaxy Watch 7 e Galaxy Watch Ultra di Samsung: ultimi dettagli sulle specifiche tecniche.

La prossima famiglia di smartwatch della serie Watch 7 e Watch Ultra sarà ufficializzata da Samsung il 10 luglio 2024, ma oggi abbiamo alcune prime conferme sui prezzi in Europa di questi indossabili.

Samsung Galaxy Watch 7 e Watch Ultra prezzi in Europa (Francia) e specifiche svelati

I prezzi in questione riguardano il mercato francese, quindi in Italia potrebbero subire alcune variazioni a causa dell’IVA/tasse diverse.

Galaxy Watch Ultra: prezzo e specifiche

In Francia il Galaxy Watch Ultra avrà un prezzo di listino di 699 euro nella sua unica variante da 47mm con supporto alla connessione Bluetooth 5.3, Wi-Fi dual band e LTE 4G, con chipset NFC e il GPS a doppia frequenza.

Sarà disponibile in tre colorazioni diverse: Titanium Grey, Titanium Silver, e Titanium White.

Come si può leggere per i colori, la scocca dello smartwatch Ultra sarà in Titanio con dimensioni pari a 47.4 x 47.1 x 12.1 mm e un peso complessivo di 60.5 grammi.

Si prevede una certificazione 10ATM per la resistenza all’acqua, e quelle classiche IP68 e MIL-STD-810H.

La scocca conterrà un display Super Amoled da 1.5 pollici di diagonale con risoluzione nativa 480 x 480 pixel.

Come chipset viene utilizzato il nuovo Exynos W1000 sviluppato con processo produttivo a 3nm, che viene abbinato a 2GB di ram e 32GB di memoria interna.

Come sensori troviamo:

Sensore di luce e geomagnetico

Accelerometro, giroscopio, barometro

Sensori BioActive, sensori di temperatura e frequenza cardiaca (elettrici e ottici)

Microfono e altoparlante

Il tutto viene alimentato da una batteria interna da da 590 mAh, e come sistema operativo ci sarà il debutto della ONE UI 6 Watch basata su Wear OS 5.

Galaxy Watch 7: prezzi e specifiche delle varianti

Il Galaxy Watch 7 sarà disponibile in due varianti: da 40 mm (40.4 x 40.4 x 9.7 mm per 28,9 grammi di peso) e da 44mm (44.4 x 44.4 x 9.7 mm per 33,8 grammi).

In questo caso la certificazione per la resistenza all’acqua è di 5ATM, c’è la IP68 e la MIL-STD-810H, la scocca è in alluminio rinforzato.

La versione da 40mm monterà un display Super Amoled circolare da 1.3 pollici di diagonale con risoluzione nativa 432 x 432 pixel.

Invece la variante da 44mm avrà un display Super Amoled circolare da 1.5 pollici di diagonale e la risoluzione nativa sale a 480 x 480 pixel.

Cambia pure la batteri utilizzata: la variante 40m ha una batteria da 300 mAh, mentre la versione 44m avrà una batteria più grande da 425 mAh.

A livello di chipset, ram e memoria interna troviamo le stesse specifiche viste sul Watch Ultra.

Anche i Galaxy Watch 7 godono della connessione Bluetooth 5.3, Wi-Fi dual band e LTE 4G (a seconda del modello), con chipset NFC e il GPS a doppia frequenza.

Come sensori troviamo gli stessi già segnalati per il modello Ultra, e come sistema operativo la stessa versione Wear OS con ONE UI Watch.

Per quanto riguarda il prezzo la versione 40mm costerà 319 euro per la versione Bluetooth + Wi-Fi e salirà a 369 euro per il supporto alla connettività LTE 4G.

Invece la variante da 44mm parte da 349 euro (Bluetooth + Wi-Fi) e sale a 399 euro per il supporto LTE 4G.

Ovviamente considerato che solo il 10 luglio 2024 avremo tutte le informazioni ufficiali da parte di Samsung, vi preghiamo di prendere tutte questi dettagli con il giusto distacco emotivo.

Fonte: Via

