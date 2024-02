Xiaomi 14 Ultra specifiche complete e immagini ufficiose pre-lancio

Le specifiche principali complete e le immagini ufficiose render del prossimo Xiaomi 14 Ultra prima dell’annuncio ufficiale: tutti i dettagli.

Nelle ultime due settimane i dettagli sul prossimo Xiaomi 14 Ultra sono cominciati ad uscire con una certa costanza, ed oggi un noto sito informatore tedesco ha svelato praticamente tutte le sue principale specifiche hardware, oltre a mostrare le immagini render ufficiose.

Xiaomi 14 Ultra ormai c’è poco da sapere dopo queste informazioni: specifiche e immagini render

Abbiamo ormai la conferma che il 14 Ultra sarà presentato da Xiaomi in data 25 febbraio 2024, e ad una settimana dal lancio l’informatori del sito WinFuture hanno fatto bingo con tutte le informazioni sul prodotto.

Da quello che è trapelato lo smartphone utilizzerà un display AMOLED da 6.73 pollici di diagonale con risoluzione QHD+ (3200 x 1440 pixel), frequenza di aggiornamento adattiva fino a 120Hz, e la bellezza di 3000 nits di luminosità di picco.

Il pannello sarà certificato HDR10+ e avrà lo scanner per le impronte digitali sotto il display.

La scocca in alluminio è certificata IP68 (resistenza acqua e polvere in generale), avrà uno spessore di 9.2 mm e il telefono peserà circa 220 grammi.

Xiaomi dovrebbe presentare in futuro pure una versione con scocca in Titanio, ma non sappiamo se sarà disponibile in Europa.

Al suo interno Xiaomi monterà il chipset Snapdragon 8 Gen 3, ed in Europa uscirà nella versione con 16GB di ram LPDDR5X e 512GB di memoria interna UFS 4.0.

Sembra che l’azienda cinese presenterà più avanti pure una versione con 16GB di ram e 1TB di memoria interna, che sarà disponibile alla vendita solo in specifici mercati.

Sicuramente interessante sullo Xiaomi 14 Ultra sarà il comparto fotografico.

L’isola a forma di cerchio posizionata nella parte alta della scocca posteriore conterrà 4 sensori tutti da 50MP con ottimizzazioni lenti LEICA.

Il principale sarà un sensore da 1″ con apertura massima f/1.6 e pixel di grandi dimensioni per catturare più luce, mentre la fotocamera fotocamera ultra grandangolare da 50MP offre un’apertura massima di f/1.8.

Troviamo un’unità teleobiettivo (zoom 3,2x) e un’unità teleobiettivo periscopio (zoom 5x), entrambi sensori da 50MP con apertura lenti f/3.0.

Lo Xiaomi 14 Ultra sarebbe in grado di registrare video 8K@24fps e 4K@24/30/60fps, e video al rallentatore 1080p a 1.920 fps.

Infine la fotocamera anteriore, posizionata nel forellino in alto al centro del display principale sarà da 32MP e permetterà la registrazione di video in 4K.

Il telefono dovrebbe montare una batteria interna da 5300 mAh, con supporto alla ricarica rapida via cavo fino a 90W e ci sarebbe pure la ricarica wireless fino a 50W.

A livello di connettività oltre al 5G dual sim (dovrebbe esserci pure il supporto e-sim), troviamo il chipset NFC, il Bluetooth 5.4, il Wi-Fi 7 e la porta Type C probabilmente con tecnologia 3.2 (quindi uscita video?).

Lo smartphone dovrebbe essere commercializzato nei colori bianco e nero, almeno in Europa, ad un prezzo di listino di 1499 euro.

Ovviamente considerato che per il momento non c’è ancora nulla di ufficiale, vi preghiamo di prendere tutte queste informazioni con il giusto distacco emotivo.

Fonte: Via

