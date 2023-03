Alcuni utenti che utilizzano il Samsung Galaxy S23 si stanno lamentando su social media e forum di animazioni tremolanti durante lo scorrimento di app di terze parti, inclusi Reddit, WhatsApp, Twitter e YouTube.

La maggior parte degli utenti afferma che questo problema non era presente quando hanno acquistato il Samsung Galaxy S23, ma è diventato evidente da quando è stato rilasciato l’aggiornamento con la patch di sicurezza di febbraio 2023, il primo aggiornamento software ricevuto dal Galaxy S23.

Samsung Galaxy S23 problemi dopo l’aggiornamento

Un utente di Galaxy S23 ha mostrato una registrazione dello schermo del problema e l’ha condivisa su Reddit con risultati misti. La registrazione cerca di utilizzare Reddit come benchmark, ma come altri utenti hanno suggerito, l’app di Reddit non è un buon modo per determinare le prestazioni del telefono perché ha i suoi problemi.

In secondo luogo, la registrazione dello schermo può influire sulle prestazioni, il che potrebbe causare tremolii durante lo scorrimento, indipendentemente dal problema originale. Come regola generale, la registrazione dello schermo non è il modo migliore per dimostrare problemi riguardanti le prestazioni perché il processo di registrazione stesso richiede molte risorse.

Tuttavia, alcuni altri utenti hanno riportato di avere animazioni tremolanti simili durante lo scorrimento di altre app, anche se lo scorrimento attraverso One UI sembra essere regolare. D’altra parte, almeno il doppio degli utenti di Galaxy S23 afferma di non avere alcuno di questi problemi con il loro telefono.

Allora, cosa possiamo dedurre da questo? Beh, al momento, il problema delle animazioni tremolanti sembra influenzare solo alcuni utenti, e la causa potrebbe essere o meno l’aggiornamento di sicurezza di febbraio 2023. Potrebbe essere un problema con un’app di terze parti o qualcos’altro ancora da scoprire.

Nel frattempo sono state suggerete alcune soluzioni per eliminare o ridurre questo difetto:

Riavvio del telefono.

Svuotare la cache.

Disabilitare RAM Plus.

Il passaggio a una frequenza di aggiornamento di 60 Hz, che è un po’ un compromesso, ma potrebbe rendere le animazioni più coerenti.

Via