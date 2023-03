Galaxy S23 in arrivo un corposo aggiornamento per la fotocamera (aprile 2023)

Samsung rilascerà ad aprile 2023 un corposo aggiornamento per la fotocamera dei Samsung Galaxy S23 in Europa: ecco i dettagli.

La serie Galaxy S23 sta ricevendo in queste ore un aggiornamento firmware in Corea del Sud con le patch di marzo 2023 che implementa una serie di migliorie per il comparto fotografico.

Sulla carta questo aggiornamento firmare dovrebbe arrivare nelle prossime settimane per tutti e tre i dispositivi S23, S23 Plus e S23 Ultra in Europa con le patch di sicurezza Android aprile 2023.

Samsung Galaxy S23: la serie riceverà un aggiornamento firmware con miglioramenti per la fotocamera ad aprile 2023

Essendo l’aggiornamento in diffusione solo in Corea del Sud, cerchiamo di darvi un idea sulle migliorie in arrivo attraverso la migliore traduzione che possiamo fare del change-log:

È stata aggiunta una funzione alla galleria che permette di eliminare le foto che vengono elaborate subito dopo averle scattate con la fotocamera Per scattare foto più velocemente, il concetto AF (Auto focus) è stato modificato in modo che quando l’utente premerà il pulsante di scatto potrà scattare una foto anche quando la messa a fuoco non è completamente impostata (funzione opzionale e disattivabile se non voluta) La Nitidezza/sfarfallio sono stati migliorati, aggiunto l’avviso durante le riprese Ultrawide in condizioni di scarsa illuminazione in interni dopo aver impostato Modalità video fotocamera > Super Steady On Risolto un problema per cui una linea verde veniva visualizzata a intermittenza sul lato sinistro durante le riprese in modalità fotocamera posteriore Miglioramento della stabilizzazione dell’immagine durante le riprese con risoluzione FHD a 60fps dopo aver impostato Auto FPS Off nella fotocamera posteriore Miglioramento del rumore di banding a forma di linea nel cielo in condizioni di luce medio-bassa durante le riprese con pixel alti in condizioni di luce medio-bassa. Nitidezza complessiva ottimizzata per riprese con pixel elevati e sfocatura intermittente migliorata grazie alla stabilizzazione OIS Risolto un malfunzionamento durante le riprese dopo Night Off in condizioni di scarsa illuminazione dopo aver selezionato Velocità di scatto> Alta risoluzione> Priorità velocità in Camera Assistant Risolto un problema per cui il riconoscimento facciale in modo intermittente non poteva essere riconosciuto dopo aver terminato una videochiamata di terze parti La stabilità è stata migliorata per i movimenti della telecamera introdotti attraverso altri percorsi.

Fonte: Samsung supporto Corea del Sud (in coreano)

