Samsung Galaxy Watch 4 aggiornamento aprile 2022: le novità

L’ultimo aggiornamento di aprile 2022 per i Samsung Galaxy Watch 4 apportano miglioramenti alla sicurezza e miglioramenti alle funzione Health: i dettagli.

Se possedete uno smartwatch della serie Galaxy Watch 4, è probabile che nei prossimi giorni riceviate una notifica di aggiornamento.

Samsung ha infatti iniziato a rilasciare un nuovo firmware per questi indossabili tramite la classica modalità OTA (over the air).

Samsung Galaxy Watch 4 riceve un nuovo aggiornamento firmware ad inizio aprile 2022: le novità

Il nuovo firmware seriale R870XXU1FVC8 ha un peso di circa 357 megabyte e si basa ovviamente sul sistema operativo Wear OS 3.0.

Sappiamo che i primi Watch 4 a riceverlo sono quelli localizzati negli USA, quindi per quelli venduti in Italia ci sarà da attendere ancora qualche giorno.

Per verificare la presenza dell’aggiornamento, aprite l’app Galaxy Wearable direttamente da Smartphone e poi cliccate su Impostazioni orologio-> Aggiornamento software.

Altrimenti direttamente da Smartwatch, entrate in Impostazioni -> Aggiornamento software

Le novità del firmware seriale R870XXU1FVC8

Dal punto di vista delle novità il change-log ufficiale è abbastanza avaro di informazioni:

Funzione Samsung Health migliorata

Stabilità e affidabilità del sistema migliorate

Non vengono specificate i miglioramenti nell’app Samsung Health, ma sappiamo che vengono installate le nuove patch di sicurezza relative al mese di marzo 2022.

Di fatto si tratta di un aggiornamento minore con ottimizzazioni e niente di più.

