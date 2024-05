Samsung Galaxy Z Flip 4 e Z Fold 4 aggiornamento ONE UI 6.1: le novità

Iniziato il rilascio dell’aggiornamento ONE UI 6.1 per i Galaxy Z Flip 4 e Galaxy Z Fold 4: ecco le novità introdotte.

Se possedete uno smartphone pieghevole Galaxy Z Flip 4 e Galaxy Z Fold 4 vi segnaliamo che è partito l’aggiornamento all’interfaccia software ONE UI 6.1 basata su Android 14.

Quest’aggiornamento implementa alcune novità della GALAXY AI basate sull’intelligenza artificiale.

Samsung Galaxy Z Flip 4 e Z Fold4 le novità GALAXY AI con la ONE UI 6.1

L’aggiornamento al momento è in diffusione in Corea del Sud tramite al classica modalità OTA (over the air) e il firmware ha un peso di circa 2.8GB per entrambi gli smartphone pieghevoli.

Ci potrebbero volere quindi alcuni giorni (pensiamo al massimo 2 settimane, salvo problemi) prima che tutti i Flip 4 e Z Fold 4 si aggiornino a livello internazionale, quindi anche in Italia.

Se non avete ricevuto ancora la notifica di aggiornamento, vi consigliamo di controllare il centro aggiornamenti che trovate in impostazioni->info telefono->aggiornamenti.

Quando ricevere la notifica di aggiornamento, prima di installare il nuovo software sarebbe meglio:

effettuare un backup dei dati più importanti salvati sul vostro smartphone pieghevole liberare spazio nella memoria interna se necessario: almeno 4-5GB sempre liberi iniziare a scaricare e installare il nuovo firmware solo se la batteria ha un’autonomia residua pari o superiore al 50%

Come già accennato l’aggiornamento incorporea alcune (non tutte) delle novità introdotte dalla GALAXY AI:

Sfondo generato dall’intelligenza artificiale: generazione generativa di sfondi basata sull’intelligenza artificiale tramite istruzioni di testo.

Browsing Assist: utilizza l’intelligenza artificiale per riepilogare pagine Web o articoli in opzioni di formato brevi e leggermente più lunghe.

Chat Assist: traduce i messaggi nella tua lingua preferita in tempo reale. È supportato dall’app Messaggi stock e dalle app di messaggistica istantanea come WhatsApp.

Cerchia per cercare con Google: traccia un cerchio attorno a qualsiasi cosa sullo schermo per saperne di più.

Suggerimento di modifica: la tastiera Samsung utilizza l’intelligenza artificiale per offrire correzioni grammaticali e ortografiche. Offre inoltre vari stili e suggerimenti sui toni di scrittura.

Modifica generativa: l’editor di foto integrato utilizza l’intelligenza artificiale per offrire funzionalità di modifica avanzate, tra cui la rimozione più accurata degli oggetti e la correzione degli angoli e degli allineamenti delle immagini.

Interprete: la modalità interprete viene utilizzata per la traduzione linguistica in tempo reale quando si parla con qualcuno faccia a faccia.

Traduzione dal vivo: traduci la lingua in tempo reale durante le chiamate vocali.

Assistente note: riassume e formatta le note nell’app Samsung Notes. Converte le note scritte a mano in una struttura di note correttamente formattata.

Trascrizione assistita: trascrizione delle registrazioni vocali e tagging automatico delle persone che utilizzano Samsung Voice Recorder.

