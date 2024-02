Samsung Galaxy Z Fold 6 punterà su una fotocamera da 200MP?

Recenti rumors indicherebbero la possibilità che Samsung utilizzi la fotocamera da 200MP dei Galaxy S24 Ultra sui prossimi Galaxy Z Fold 6: i dettagli.

Come sappiamo da ormai qualche settimana, Samsung sta lavorando per il rilascio nella seconda metà del 2024 del suo prossimo smartphone pieghevole con form-factor a libro Galaxy Z Fold 6.

Galaxy Z Fold 6: Samsung potrebbe utilizzare la fotocamera da 200Mp dei Galaxy S24 Ultra?

Secondo l’informatore @Tech_Reve tramite il proprio account Twitter (X), il pieghevole Z Fold 6 non punterà troppo a ridurre lo spessore o aumentare la potenza della batteria per fare spazio allo stesso sensore principale utilizzato sui Galaxy S24 Ultra.

Si tratta del sensore da 200MP ISOCELL HP2, sviluppato e prodotto dalla stessa Samsung.

Questa notizia però non è stata condivisa da altri informatori, come ad esempio Ice Universe che invece ha affermato che il Galaxy Z Fold 6 manterrà un sensore principale da 50MP come sul Galaxy Z Fold 5.

La scelta di Ice Universe si baserebbe sul fatto che recenti rumors affermano che Samsung avrebbe puntato su una batteria più potente e uno spessore minore della scocca che di fatto non permetterebbe l’utilizzo di sensori fotografici importanti (per via dello spazio interno).

Di fatto ci sono due voci di pensiero sulle scelte che Samsung potrebbe fare sul prossimo Z Fold 6, quindi per il momento c’è ancora un po’ di confusione al riguardo.

Considerato quindi che Samsung non ha ancora dichiarato nulla di ufficiale, vi preghiamo di prendere tutte queste informazioni con il giusto distacco emotivo.

Fonte: Via Twitter (X)

