Samsung Galaxy S24 Plus avrà più memoria ram: e l’S24? I rumors

Nuovi rumors svelano alcuni dettagli sulla quantità di memoria ram dei Galaxy S24 Plus e sul Galaxy S24, oltre ad altre informazioni tramite certificazioni.

Oggi sui prossimi smartphone della serie Galaxy S24 sono state diffuse nuove informazioni: alcune sono rumors e altre invece provengono da alcune certificazioni dell’agenzia FCC USA.

Samsung Galaxy S24 Plus avrà più memoria ram, e invece il Galaxy S24 Base?

Memoria ram

L’informatore affidabile con constanti notizie sul pezzo, Ice Universe, ha svelato alcune informazioni sul quantitativo di ram che verrà utilizzato sugli smartphone della serie Galaxy S24.

La prima e buona notizia riguarda i modelli S24 Plus che finalmente avranno più memoria ram.

A differenza dei Galaxy S23 Plus che sono venduti con al massimo 8GB di ram, i modelli S24 Plus saranno commercializzati in due varianti: con 8GB o 12GB di ram.

Gli altri rumors, quelli meno buoni, riguardano invece i Galaxy S24 e i Galaxy S24 Ultra.

Ebbene sembra che i modelli S24 anche quest’anno avranno al massimo 8GB di ram.

Ormai gli 8GB di ram, a partire dai Galaxy S20, sono una costante per il modello più economico della serie top di gamma di Samsung, e l’azienda coreana non sembra intenzionata a fare uno step in avanti.

Un altra notizia non propriamente positiva riguarda il Galaxy S24 Ultra.

Secondo l’informatore Samsung non aumenterà la ram per il modello S24 Ultra: al massimo ci saranno 12GB di ram come sul Galaxy S23 Ultra.

Quest’ultima scelta ci risulta abbastanza strana, considerato che in passato modelli come il Galaxy S20 Ultra e il Galaxy S21 Ultra avevano pure un opzione con 16GB di ram, e la diretta concorrenza (Xiaomi, OnePlus, Realme, Honor etc) nel 2023 ha già iniziato a ufficializzare smartphone top di gamma con 16-24GB di ram.

Processore e tecnologia mobile-wireless

Ice Universe conferma nuovamente che il modello S24 Ultra utilizzerà solo il chipset Snapdragon 8 Gen 3, mentre i modelli S24 Plus e S24 utilizzeranno lo Snapdragon 8 Gen 3 o il chipset Exynos 2400 a seconda del mercato di riferimento.

Infine alcune certificazioni presso l’agenzia americana FCC hanno svelato il fatto che i modelli S24 Ultra e S24 Plus sfrutteranno la tecnologia mmWave 5G negli Stati Uniti, e quella UWB (ultra wide Band).

Sfortunatamente il modello base S24 avrà la tecnologia mmWave 5G ma non quella UWB.

Considerato comunque che si pensa che Samsung svelerà i prossimi Galaxy S24 solo a gennaio 2024, e non c’è ancora nulla di ufficiale, vi preghiamo di prendere le notizie con il giusto distacco emotivo.

