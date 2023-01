Xiaomi 11T e Poco F4 ricevono Android 13 con MIUI 14 beta stabile

Gli Xiaomi 11T e Poco F4 stanno ricevendo la versione beta stabile della MIUI 14 basata sul sistema operativo Android 13: ecco i dettagli conosciuti al momento.

Ottime notizie per tutti i possessori italiani (e non) di uno Xiaomi 11T globale o del Poco F4 commercializzato in Europa.

Abbiamo infatti le prime informazioni sul fatto che l’azienda cinese ha iniziato a diffondere gli utenti MI Pilot (di fatto i beta tester finali) l’aggiornamento all’interfaccia MIUI 14 con Android 13.

Xiaomi 11T e Poco F4 vicini al rilascio ufficiale di Android 13 con interfaccia MIUI 14: i dettagli

Per la precisione gli Xiaomi 11T stanno ricevendo tramite la classica modalità OTA (over the air) il nuovo firmware beta finale 14.0.3.0 TKWMIXM dal peso di circa 3.5GB.

Invece per i Poco F4 è in diffusione tramite modalità OTA il nuovo firmware beta finale 14.2.0 TLMEUXM dal peso di circa 3.6GB.

Oltre all’installazione di Android 13 con MIUI 14 vengono installate anche le patch di sicurezza che fanno riferimento al mese di dicembre 2022.

Va specificato nuovamente che queste versioni sono limitate solo agli utenti MI Pilot quindi, se non ci sono problemi, dovrebbero uscire anche per il resto degli utenti finali nelle prossime settimane (un paio di solito).

Quindi a partire dal mese di febbraio 2023 vi consigliamo di tenere sotto controllo il centro aggiornamenti del vostro smartphone Xiaomi 11T o Poco F4 per eventuali notifiche di aggiornamento.

Quando riceverete la notifica di aggiornamento, considerato che stiamo parlando di un nuova versione del sistema operativo, vi consigliamo di:

Effettuare un backup completo dei dati salvati sul telefono (o almeno dei dati più importanti) Liberare spazio nella memoria interna dello smartphone (almeno 5-6GB liberi ci devono essere) Iniziare a scaricare e installare il nuovo firmware solo se la batteria ha un’autonomia residua pario o superiore al 50%.

In alcuni casi dopo l’installazione del nuovo software è consigliabile effettuare anche un reset di fabbrica dello smartphone per ottimizzare le performance.

Fonte: Via