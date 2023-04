Xiaomi Mi 10 e 10 Pro si aggiornano ad Android 13 con MIUI 14

Avviato il primo iter per l’aggiornamento ad Android 13 con interfaccia MIUI 14 per gli Xiaomi Mi 10 e Mi 10 Pro: si parte dal programma beta pubblico.

Abbiamo finalmente la conferma ufficiale da parte dell’azienda cinese che i modelli Xiaomi Mi 10 e Mi 10 Pro saranno aggiornati alla MIUI 14 e addirittura con Android 13 e non 12.

Ve ne avevamo parlato in un articolo ad inizio gennaio 2023 che l’azienda cinese stava testando quest’opzione internamente, e oggi è iniziata la beta pubblica destinata gli utenti MI Pilot.

Xiaomi Mi 10 e Mi 10 Pro iniziato l’aggiornamento ad Android 13 con MIUI 14 beta stabile: i dettagli

Da quello che sappiamo gli utenti MI Pilot (best tester) stanno ricevendo tramite classica modalità OTA il nuovo firmware seriale V14.0.1.0.TJBEUXM – TJBMIXM per MI 10, e seriale V14.0.1.0.TJAEUXM – TJAMIXM per Mi 10 Pro.

I nuovi firmware dal peso di circa 4.5GB aggiornano il sistema operativo ad Android 13 e installano l’interfaccia software MIUI 14.

Oltre a questo vengono aggiornate pure le patch di sicurezza android che passano dal mese di novembre 2022 a quello di marzo 2023 (Xiaomi sei lenta con le patch di sicurezza!).

Questo è il change-log ufficiale rilasciato agli utenti MI Pilot:

MIUI 14 – Un Passo Avanti!

MIUI Global Stabile Basata su Android 13;

Patch di Sicurezza aggiornate a Marzo 2023;

Maggiore Sicurezza del Sistema;

Miglioramento Autonomia e Prestazioni;

Bug Fix.

Vi ricordiamo che questi firmware al momento sono disponibili unicamente per gli utenti MI Pilot e quindi ci vorranno almeno un paio di settimane prima che siano disponibili per tutti.

Xiaomi controllerà i feedback e si assicurerà l’assenza di bugs nei nuovi software prima di rilasciare l’aggiornamento finale via OTA.

Per quanto riguarda le novità generali della MIUI 14, ecco un riassunto:

MIUI 14 MIUI utilizza meno memoria ora e continua a essere veloce e reattivo per periodi molto più lunghi. L’attenzione ai dettagli ridefinisce la personalizzazione e la porta a un nuovo livello.

Esperienza di base MIUI utilizza meno memoria ora e continua a essere veloce e reattivo per periodi molto più lunghi.

Personalizzazione L’attenzione ai dettagli ridefinisce la personalizzazione e la porta a un nuovo livello. Le super icone daranno alla tua schermata Home un nuovo aspetto. (Aggiorna la schermata Home e i temi all’ultima versione per poter utilizzare le Super Icone.) I nuovi formati di widget consentono più combinazioni, rendendo la tua esperienza ancora più comoda. Vuoi che una pianta o un animale domestico ti aspetti sempre nella schermata Home? MIUI ne ha molti da offrire ora!

Altre funzioni e miglioramenti La ricerca in Impostazioni è ora più avanzata. Con la cronologia delle ricerche e le categorie nei risultati, ora tutto sembra molto più nitido.



Fonte: Via

SEGUIMI SU FLIPBOARD , su TWITTER, su GOOGLE NEWS, FACEBOOK, Su Telegram per le Offerte e Coupon