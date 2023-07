Xiaomi 13 e Xiaomi 12T come provare la MIUI 14.1 Beta con Android 14

Ecco come poter diventare MI Pilot per provare in anteprima Android 14 con MIUI 14.1 sugli Xiaomi 13 e Xiaomi 12T: i dettagli da seguire.

Giusto qualche giorno fa vi avevamo segnalato che Xiaomi era intenzionata a rilasciare la MIUI 14.1 basata su Android 14 prima della MIUI 15 per alcuni smartphone selezionati.

Oggi abbiamo la conferma che l’azienda cinese ha iniziato la prima beta della MIUI 14.1 per tre dispositivi: Xiaomi 13, 13 Pro e Xiaomi 12T.

Xiaomi 13 e Xiaomi 12T: come diventare MI Pilot per provare in anteprima la MIUI 14.1 con Android 14

Se possedete uno smartphone versione Globale (quindi va bene per quelli acquistati in Italia) di uno Xiaomi 13, 13 Pro o Xiaomi 12T avete già rispettato il requisito base per partecipare alla beta pubblica.

Oltre agli smartphone descritti dovete avere un MI Account attivo, dato che la beta pubblica necessita del vostro ID.

Ebbene tramite il vostro smartphone potete fare richiesta per diventare MI Pilot seguendo questo LINK ufficiale e selezionare lo smartphone disponibile per la beta pubblica.

Se non possedete uno degli smartphone precedentemente elencati potete lo stesso presentare richiesta per diventare Mi Pilot, e caso mai Xiaomi aprirà una beta pubblica per il vostro dispositivo ve lo farà sapere.

In quest’ultimo caso basterà spuntare la casella “nessuno di questi” / “none of abhove” nel menù di iscrizione.

Va comunque specificato che si tratta di una beta, quindi ci potrebbero essere problemi di stabilità e mancanza di alcune funzioni.

Per questo Xiaomi consiglia di richiedere lo stato a MI Pilot solo alle persone che:

sono consapevoli di avere un elevata tolleranza ai bugs e ai problemi (quindi da evitare se utilizzate giornalmente lo smartphone per lavoro o simile)

sono inclini a rendersi disponibili per collaborare con il team di sviluppo (segnalare problemi, dare indicazioni su come si manifesta il problema etc)

sono consapevoli che potrebbero esserci problemi con gli aggiornamenti, quindi siano capaci di effettuare i backup dei propri dati.

La beta pubblica della MIUI 14.1 basata su Android 14 dovrebbe durare almeno un paio di mesi, quindi per il resto dell’estate i più “smanettoni” avranno con cui divertirsi.

