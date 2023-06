Xiaomi MIUI 15 con Android 14? No prima arriverà la MIUI 14.1

Prima dell’arrivo della MIUI 15 basata su Android 14 alcuni smartphone selezionati da Xiaomi e Redmi riceveranno l’aggiornamento intermedio alla MIUI 14.1.

Anche se un certo numero di persone che ha acquistato uno smartphone Xiaomi o Redmi sta ancora aspettando l’aggiornamento alla MIUI 14 basata su Android 13 o Android 12, l’azienda cinese sta già lavorando ad una nuova versione.

Non stiamo parlando della MIUI 15 che debutterà con Android 14, ma bensì di un aggiornamento intermedio: la MIUI 14.1.

Xiaomi rilascerà prima la MIUI 14.1 e non la MIUI 15 basata su Android 14

Sembra infatti che Xiaomi rilascerà un anticipo della MIUI 15 con la prossima MIUI 14.1 che sarà basata anch’essa su Android 14.

Considerato il cambio di sistema operativo la MIUI 14.1 sarà disponibile solo su un numero limitato di smartphone.

C’è già una prima lista, che comprende anche i dispositivi venduti solo in Cina:

Di fatto l’informatore affermerebbe che tutti gli altri smartphone compatibili non presenti nella lista riceveranno Android 14 quando Xiaomi lascerà l’aggiornamento all’interfaccia MIUI 15, quindi solamente a partire dal 2024.

Invece questi 5 smartphone selezionati potranno aggiornarsi ad Android 14 prima del previsto grazie alla MIUI 14.1.

Si prevede infatti che l’azienda cinese rilasci per loro l’aggiornamento in in un periodo di riferimento tra agosto e novembre 2023.

Sicuramente Xiaomi rilascerà prima delle beta pubbliche che saranno disponibili ad un numero ristretto di MI Pilot (beta tester) che piano piano aumenteranno di numero, prima del rilascio finale per tutti i possessori di uno di questi cinque smartphone.

Non si hanno ancora dettagli su quali saranno le reali novità della MIUI 14.1: sicuramente ci saranno le nuove funzionalità native di Android 14.

Xiaomi comunque potrebbe affinare la propria interfaccia, magari svecchiandola un po’, e migliorare l’esperienza d’uso con più opzioni personalizzate e ottimizzazioni prestazionali.

Staremo a vedere.

Per il momento, considerato che non c’è ancora nulla di ufficiale, vi preghiamo di prendere tutte queste informazioni con il dovuto distacco emotivo.

