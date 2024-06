Samsung Galaxy Watch 7, Watch Ultra, Buds 3 e Buds 3 Pro il design finale

Ecco i design definitivi dei prossimi smartwatch Galaxy Watch 7 e Watch Ultra, delle nuove TWS Galaxy Buds 3 e Galaxy Buds 3 Pro: le immagini render.

Siamo sempre più vicino al prossimo evento Unpacked di Samsung che si terrà il 10 luglio 2024 ore 15.00 italiane, dove saranno presentati diversi nuovi dispositivi tra smartphone, smartwatch, cuffie TWS e l’atteso anello Smart.

Oggi possiamo finalmente vedere il design definitivo di alcuni di questi dispositivi.

Samsung Galaxy Watch 7, Watch Ultra, Galaxy Buds 3 e Buds 3 Pro questo probabilmente è il loro design finale

L’affidabile informatore Evan Bass tramite il proprio account su X (Twitter) oggi ha svelato le immagini render dei prossimi Galaxy Watch 7, del Galaxy Watch Ultra.

Il Galaxy Watch Ultra mostra un design all’apparenza molto robusto dato che utilizzerà materiali premium (vetro in zaffiro e scocca in titanio), probabilmente con certificazioni di resistenza di livello superiore (militare e resistenza all’acqua in profondità).

E’ caratterizzato da un nuovo design con tre pulsanti, di cui uno sembra una corona rotante e c’è una cassa esterna rotonda più spigolosa, quindi non più perfettamente circolare.

Il Galaxy Watch 7 ha invece il classico design dei più recenti smartwatch di Samsung, con design pulito e una scocca circolare.

Passando alle cuffie TWS, il design più innovativo sembra essere quello delle Galaxy Buds 3 Pro che riprendono in parte il design degli auricolari top di gamma di Apple.

Infatti questi auricolari avranno un design in-ear con punte in silicone, a differenza invece delle Buds 3 che si presentano con un design open-ear simile a quelle di Apple (Air Pods 3).

Questi saranno probabilmente i design definitivi di questi nuovi prodotti Samsung, ma ovviamente dato che non c’è ancora nulla di ufficiale vi preghiamo di prendere tutte queste informazioni con il giusto distacco emotivo.

Fonte: Via X (Twitter)

SEGUIMI SU FLIPBOARD , su GOOGLE NEWS per le notizie, invece Su Telegram per le Offerte e i Coupon