Samsung: lavoriamo all’anti polvere per gli smartphone pieghevoli

Il capo di Samsung conferma che l’azienda sta lavorando per implementare una degna soluzione anti polvere per i suoi smartphone pieghevoli, ma non è facile.

Se acquistate uno smartphone pieghevole di Samsung i più attenti si saranno accorti che hanno la certificazione per la resistenza all’acqua ma non quella per la resistenza alla polvere e alla sporcizia in generale.

Anche i nuovi Galaxy Z Fold 5 e Galaxy Z Flip 5 non c’è l’hanno, anche se precedenti rumors affermavano il contrario.

Samsung proverà a certificare gli smartphone pieghevoli resistenti alla polvere in futuro: i dettagli

Oggi l’amministratore delegato di Samsung (Capo), TM Roh, ha affermato che “l’azienda è ancora al lavoro per cercare di trovare modi per rendere gli smartphone pieghevoli resistenti alla polvere“.

Di fatto l’intenzione era sicuramente di portarli per questa generazione di Galaxy Z Flip 5 e Galaxy Z Fold 5, ma sfortunatamente le cose non si sono concretizzate.

Secondo TM Roh, “è necessario più tempo per sviluppare una soluzione per proteggere i pieghevoli dalla polvere“, e che l’azienda è ben consapevole che i propri consumatori sono molto interessati ad una soluzione di questo genere.

L’azienda, afferma l’amministratore delegato, è costantemente al lavoro e sta compiendo vari sforzi per raggiungere quest’obbiettivo.

Quali sono le problematiche che al momento impediscono la certificazione contro polvere e sporcizia per un Galaxy Z Flip 5 o Galaxy Z Fold 5?

La natura stessa degli smartphone pieghevoli che includono molti componenti flessibili e anche una serie di parti mobili nella cerniera rende il tutto complicato per ottenere una certificazione rigorosa.

Comunque TM Roh sempre nella sua intervista si dichiara fiducioso.

In passato i primi smartphone pieghevoli non erano neanche certificati per la resistenza all’acqua, quindi piano piano i risultati si avranno anche per la certificazione per la resistenza alla polvere, che avverrà in maniera graduale.

L’amministratore delegato quindi invita i propri clienti ad avere pazienza, dato che i risultati prima o poi arriveranno.

