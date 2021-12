Gamma Samsung Galaxy S22: varianti di memoria e colori confermati dai rivenditori

Queste sono le ultime informazioni che riguardano i colori e le varianti di memoria che Samsung lancerà sul mercato per i suoi prossimi Galaxy S22: ecco quelli confermati.

Molto probabilmente a febbraio del prossimo anno Samsung annuncerà i suoi nuovi smartphone top di gamma: Galaxy S22, S22 Plus e S22 Ultra.

Nonostante manchino ancora un paio di mesi al possibile annuncio, sul web si sono già susseguite molte voci di corridoio e informazioni su questi dispositivi.

Samsung Galaxy S22: ecco le varianti di memoria e i colori confermati da alcuni rivenditori

Oggi l’informatore Snoopy Tech tramite il proprio account Twitter ha riferito circa ai colori e alle varianti di memoria della serie S22 che sarebbero già state confermate da alcuni rinvenitori autorizzati.

Secondo quanto affermato il Galaxy S22 5G sarà commercializzato in due varianti di memoria: 8+128GB e 8+256GB.

A livello di colori il modello S22 sarà disponibile sul mercato con scocca oro-rosa, verde, nera e bianca.

Stesse varianti di memoria e colorazioni saranno disponibili per il Galaxy S22 Plus 5G: di fatto i due dispositivi si differenzieranno solamente per la differenza di dimensioni del display.

La situazione cambia invece con il modello S22 Ultra.

Infatti l’S22 Ultra sulla carta arriverà in tre distinte varianti di memoria:

12GB di ram e 128GB di rom

12GB di ram e 256GB di rom

16GB di ram e 512GB di rom (potrebbe essere una versione premium a numero limitato)

Il modello S22 Ultra inoltre avrà una colorazione esclusiva, Dark Red, oltre alle classiche colorazioni bianco e nero.

Ovviamente al momento non possiamo confermarvi che queste informazioni saranno corrette al 100%.

Samsung infatti non ha ancora rilasciato nessun comunicato ufficiale: vi preghiamo di prendere il tutto con il dovuto distacco emotivo.

Fonte: Via Twitter