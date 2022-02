Samsung Galaxy S22 e S22 Plus ufficiali: prezzo Italia e caratteristiche principali

Ufficializzati anche in Italia i Samsung Galaxy S22 e S22 Plus: questo il prezzo di vendita e le loro caratteristiche hardware principali.

Nuovo anno, nuova generazione di smartphone top di gamma Galaxy S.

Da poche ore Samsung ha presentato infatti i Galaxy S22, che comprende il modello normale, il Plus e il modello Ultra: noi vi parleremo in quest’articolo dei primi due.

Samsung Galaxy S22 e S22 Plus: prezzo e caratteristiche ufficiali per l’Italia (con differenze tra i due modelli)

Design e display

Dal punto di vista del design il Galaxy S22 e la variante Plus sono praticamente identici, cambiano solo le dimensioni.

Il modello S22 infatti ha dimensioni pari a 146 x 70.6 x 7.6mm per un peso di 168 grammi, mentre la versione Plus ha dimensioni pari a 157.4 x 75.8 x 7.6mm per 196 grammi di peso.

Entrambi i dispositivi hanno una scocca con bordi in alluminio e una rifinitura posteriore in vetro.

Per la protezione frontale invece ci si affida al vetro protettivo di ultima generazione Corning Gorilla Glass Victus+.

Da ricordare poi la certificazione IP68, resistenza all’acqua e alla sporcizia in generale, per tutti e due i prodotti.

Le differenze di dimensioni indicano che il display dei due dispositivi cambia in termini di grandezza, ma non di tecnologia.

Il Galaxy S22 monta infatti un display da 6.1 pollici di diagonale, mentre l’S22 Plus ha un pannello da 6.6 pollici di diagonale.

Entrambi i display utilizzano la tecnologia Dynamic AMOLED 2X con risoluzione nativa FHD+ 2340 x 1080 pixel, frequenza di aggiornamento adattiva da 10 a 120Hz, campionamento tattile a 240Hz.

I display possono raggiungere una luminosità di picco fino a 1300 nits (S22) o 1750 nits (S22 Plus), supportano ovviamente l’HDR10+ e ampie gamme di colori.

Tutti e due gli smartphone incorporano poi lo scanner per le impronte digitali, con tecnologia ultrasonica, sotto il display con dimensioni più corpose: 4x9mm.

Processore e memoria

Lato chipset il Galaxy S22 o S22 Plus hanno lo stesso processore Exynos 2200, che viene utilizzato per il mercato Europeo e quindi anche per l’Italia.

Al chipset Exynos 2200 vengono affiancati 8GB di ram con tecnologia LPDDR5, e due varianti di memoria (128-256GB) con tecnologia UFS 3.1

Multimedialità

Altro settore dove i due smartphone si equivalgono in tutto è quello delle fotocamere e della multimedialità in generale.

Infatti sulla scocca posteriore, in alto a sinistra, troviamo il modulo fotografico che incorpora:

Sensore Primario da 50 MP, 1,0 µm, FoV 85°, 23 mm, f/1,8, DPAF, OIS

Ultra grandangolare da 12 MP, 1,4 µm, FoV 120°, 13 mm, f/2,2

Teleobiettivo da 10MP, 1.0µm, 36° FoV, 69mm, f/2.4, OIS, zoom ottico 3x

La fotocamera anteriore, posizionata nel forellino in alto al centro del display, incorpora un sensore da 10 MP, 1,22 µm, f/2,2, 80° FoV.

Per quanto riguarda la registrazione video, c’è la registrazione in 8K a 24 fps, e la registrazione video in 4K a 60fps sia per la fotocamera anteriore che posteriore.

L’audio dispone degli altoparlanti stereo, e c’è la certificazione Dolby Atmos.

Lato software camera, troviamo alcune nuove funzionalità come la:

inquadratura automatica avanzata, che utilizza l’intelligenza artificiale per rilevare fino a 10 soggetti nell’inquadratura di uno scatto e ottimizza automaticamente lo scatto in modo che tutti siano a fuoco;

un nuovo sistema di stabilizzazione ottica/software

funzione Adaptive Pixel per migliorare le foto di notte o in condizione di bassa luminosità.

Connettività

Entrambi gli smartphone hanno la connessione mobile 5G (mmWave/sub6), c’è la 4G LTE, il supporto al Wi-Fi 6, il Bluetooth 5.2, il chipset NFC, la porta USB Type C.

L’S22 Plus gode in più della tecnologia UWB (Ultra wide band) con segnale radio per la domotica di ultima generazione.

Batteria e sistema operativo

Altra differenza tra i Galaxy S22 e S22 Plus la troviamo nella batteria e nella ricarica rapida di quest’ultima.

Infatti il modello S22 essendo più piccolo ha un batteria meno potente da 3700 mAh, che supporta la ricarica rapida via cavo a 25W, la ricarica wireless a 15W.

Invece il modello S22 Plus ha una batteria più grande da 4500 mAh che supporta però la ricarica rapida via cavo a 45W, e la ricarica wireless sempre a 15W.

Tutti e due i modelli godono poi del supporto alla tecnologia PowerShare wireless e USB-IF.

Come sistema operativo entrambi gli smartphone si presentano con Android 12 personalizzato da Samsung con interfaccia ONE UI 4.1.

Novità interessante che questi smartphone godranno di 4 anni di aggiornamenti del sistema operativo (quindi fino ad Android 16) e 5 anni di aggiornamenti di sicurezza.

Viene implementato poi il nuovo Samsung Digital Wallet, che comprenderà carte di identità, di pagamento, di credito, abbonamenti, password eccetera tutto in un unica soluzione.

Il Samsung Digital Wallet sarà attivo in paesi selezionati entro la fine dell’anno.

Samsung Galaxy S22 e S22 Plus Prezzo e disponibilità in Italia

I modelli S22 sono prenotabili da oggi 9 febbraio 2022 in due versioni:

8-128GB al prezzo di 879 euro

8-256GB al prezzo di 929 euro

Invece il modello S22 Plus è prenotabile da oggi in due versioni:

8-128GB al prezzo di 1079 euro

8-256GB al prezzo di 1129 euro

I colori disponibili sono Phantom Black, Phantom White, Green e Pink Gold.