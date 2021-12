Galaxy S22 e S22 Plus comparto fotocamere in dettaglio: le specifiche già svelate

Svelate da alcuni rumors le specifiche dettagliate del comparto fotografico dei prossimi Samsung Galaxy S22 e S22 Plus: ecco i dettagli.

Giusto qualche giorno fa l’informatore Ice Universe ci ha fornito alcuni dettagli sul comparto fotografico principale del prossimo Galaxy S22 Ultra aggiornando le specifiche.

Samsung Galaxy S22 e S22 Plus: queste le specifiche tecniche più dettagliate del comparto fotografico

Oggi sempre Ice Universe tramite il proprio canale Twitter ha svelato i dettagli più specifici del comparto fotografico dei Galaxy S22 e S22 Plus.

I due smartphone di fatto avranno le stesse fotocamere posteriori, che saranno tre.

Da quello che è trapelato la fotocamera principale di questi due smartphone utilizzerà un sensore da 50MP grandezza 1/1.57, pixel da 1um e apertura lenti f/1.8.

A quest’ultimo si aggiunge un classico sensore ultra grandangolare da 12MP con grandezza 1/2,55 pollici, pixel da 1,4 µm e un’apertura lenti f/2,2.

Sembra che la camera grandangolare dei prossimi S22 e S22 Plus sarà uguale o molto simile a quella già installata sui Galaxy S21 e S21 Plus.

C’è poi il teleobbiettivo da 10MP che adesso avrà uno zoom ottico 3X, grandezza 1/3,94 pollici e pixel da 1,0 µm con un apertura lenti f/2.4.

Viene di fatto abbandonato il teleobbiettivo con Zoom digitale dei modelli S21 e S21 Plus.

Per quanto riguarda la fotocamera anteriore destinata agli scatti selfie, sui Galaxy S22 e S22 Plus pare che si utilizzerà lo stesso sensore già utilizzato sui Galaxy S21 e S21 Plus:

sensore da 10MP, grandezza 1/3.24″, pixel da 1.22µm e con apertura lenti f/2.2.

Vi ricordo che di recente alcune anteprime degli screen protector ufficiali dei prossimi top di gamma di Samsung ha mostrato la differenza di dimensioni dei futuri S22, S22 Plus e S22 Ultra.

Ovviamente va sottolineato che al momento non c’è ancora nulla di ufficiale, quindi vi preghiamo di prendere le informazioni che vi abbiamo elencato con il dovuto distacco emotivo.

Fonte: Via Twitter