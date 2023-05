Google Bard: l’intelligenza artificiale sarà il cuore di Android? In arrivo il widget

L’intelligenza artificiale di Google Bard potrebbe diventare il cuore delle prossime versioni di Android: ma arriverà prima il widget dedicato.

Microsoft e Google sono due dei colossi dell’informatica che al momento stanno investendo molto nell’intelligenza artificiale che sarà utilizzata a breve sui motori di ricerca, rispettivamente con ChatGPT per Bing e Google Bard.

Ma sembra che Google sia intenzionata ad utilizzare la propria intelligenza artificiale per garantire un’esperienza d’uso ancora migliore sugli smartphone che utilizzano come sistema operativo Android.

Google Bard in arrivo su Android con un Widget: ecco i dettagli

Secondo alcune informazioni ricavate da sito 9to5Google, Google è intenzionata ad integrare Bard su Android inizialmente attraverso un widget dedicato da utilizzare nella schermata home.

Questi dettagli sarebbero stati scoperti in una stringa di codice.

Ancora non si sa con certezza se Google Bard sarà disponibile come app autonoma o come parte di Ricerca Google.

Per fare un esempio ChatGPT di Microsoft al momento funziona solamente come parte integrante del Browser Edge.

Il Widget però da quello che è trapelato sarà disponibile in esclusiva, per un certo periodo di tempo, solo sugli smartphone Google Pixel di ultima generazione.

E’ probabile che il primo Widget sarà disponibile sui Google Pixel 8 quando sarà annunciato Android 14 nella sua forma finale, e poi sarà diffuso anche sugli altri Pixel aggiornati all’ultima versione del sistema operativo.

Invece tutti gli altri grandi produttori di smartphone come Samsung, Xiaomi, Honor eccetera potranno integrarla sui loro dispositivi solo quando finirà il periodo di esclusività.

Ma quali saranno le funzionalità avanzate che Google Bard potrà integrare su Android nel prossimo futuro?

Google Bard dovrebbe sulla carta arrivare a sostituire tutte le funzioni base già viste con il Google Assistant di oggi, e introdurre qualche cosa di ancora più smart come ad esempio:

bozze automatiche su Gmail

generazione di testo su Google Documenti

risposte automatiche su Google messaggi

ricerca avanzata sul web eccetera.

Va comunque detto che per il momento non c’è ancora nulla di ufficiale, quindi vi preghiamo di prendere tutte queste notizie con il dovuto distacco emotivo.

Fonte: Via

