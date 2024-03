Google Pixel 7a e Serie Pixel 6: arriva Cerchia e cerca

La funzionalità basata sull’intelligenza artificiale Cerchia e Cerca (Circle to search) arriverà con un aggiornamento anche sui Google Pixel 7a e su tutta la serie Pixel 6.

Dopo aver reso disponibile la funzionalità Cerchia e Cerca sui Pixel 8 (Pro) e sui Pixel 7 e 7 Pro, oggi abbiamo la conferma che Google porterà questa funzionalità anche su altri dispositivi Pixel.

Google Pixel 7A e serie Pixel 6: arriva la funzionalità AI Cerchia e Cerca

I possessori di un Pixel 7a, di un Pixel 6, 6 Pro e 6a dovrebbero iniziare a ricevere un nuovo aggiornamento firmware tramite la classica modalità OTA (over the air) probabilmente ad inizio aprile 2024.

Nell’aggiornamento, probabilmente insieme alle nuove patch di sicurezza di aprile 2024, troveranno attivata pure la funzionalità Cerchia e Cerca.

Chi invece possiede un Google Pixel Tablet o un Pixel Fold (lo smartphone pieghevole), l’aggiornamento arriverà anche per loro ma in tempi un po’ più lunghi.

Se non lo conoscete ancora, Cerchia e Cerca si può attivare premendo a lungo il pulsante Home o la barra di navigazione, e permette di conoscere informazioni su qualcosa (prodotto, luogo etc) semplicemente cerchiando un immagine, un testo, un video.

L’intelligenza artificiale infatti riconoscerà l’oggetto, il personaggio, il luogo ed estrapolerà informazioni dal web.

Se si tratta di un prodotto in vendita può fornire informazioni su dove acquistarlo, o se si tratta di un luogo zone dove poter prenotare biglietti per mezzi di trasporto etc.

Google ha inoltre affermato che la funzionalità Circle to search in futuro (tra qualche settimana) sarà aggiornata e supporterà le traduzioni direttamente su schermo.

In quest’ultimo caso basterà cliccare la nuova icona di traduzione per utilizzare questa nuova funzionalità, quando sarà effettivamente disponibile.

Aspettiamoci comunque altre novità basate sull’intelligenza artificiale entro la fine dell’anno.

Fonte: Via

