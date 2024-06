Google Pixel 8, Pixel Watch 2 e Tablet: nuove funzionalità di giugno 2024

Google ha rilasciato il nuovo pacco aggiornamenti dedicato alle funzionalità di giugno 2024 che arriverà sui Pixel 8, Pixel Watch 2 e Pixel Tablet: i dettagli.

Come di consuetudine Google ogni tot tempo rilascia un pacchetto aggiornamento che contiene nuove funzionalità dedicato ai suoi più recenti dispositivi.

In questo caso il pacchetto funzionalità di giugno 2024 basato su Android 14 copre i Pixel 8, i Pixel Watch 2 e i Pixel Tablet.

Google Pixel 8, Pixel Watch 2 e Pixel Tablet: a giugno 2024 ci sono le nuove funzionalità

Serie Pixel 8: le novità

Tutti e tre gli smartphone della serie Pixel 8 riceveranno con l’aggiornamento il supporto video alla connessione tramite porta Usb Type C per poter vedere i contenuti su un monitor esterno più grande.

Inoltre la funzione trova il mio dispositivo aiuterà l’utente a localizzare il proprio telefono Pixel anche se la batteria del dispositivo è scarica.

Ci sono poi miglioramenti nel comparto fotocamera, dato che automaticamente gli smartphone saranno in grado di riconoscere il miglior scatto anche in modalità HDR+.

Gli utenti adesso saranno in grado di cercare rapidamente numeri di telefono non riconosciuti dal registro delle chiamate, sono state migliorate le trascrizioni con intelligenza artificiale, ed è stato aggiunto il supporto a Gemini Nano per Pixel 8 e Pixel 8a (presente prima solo sulla versione Pro).

Pixel Watch 2: le novità

Chi possiede uno smartwatch Pixel Watch 2 otterrà queste nuove funzionalità/ottimizzazioni:

Rilevamento degli incidenti stradali

Il rilevamento delle cadute è stato migliorato

Supporto ai pagamenti più facili con PayPal

App Google Home migliorata

Pixel Tablet: le novità

Anche il tablet Pixel ottiene qualche nuova funzionalità e ottimizzazione:

Notifiche del campanello più ricche

Nuovo widget Preferiti di Google Home

Accesso rapido ai dispositivi domestici intelligenti

Fonte: Notizia ufficiale Google

