Honor Pad 9 ufficiale in Italia: prezzo e caratteristiche

Al MWC 2024 di Barcellona è stato presentato il nuovo tablet Honor Pad 9, un tablet dedicato alla multimedialità grazie al comparto audio e all’ambio display: vediamo di conoscerlo meglio.

Honor Pad 9 ufficiale: le principali caratteristiche hardware e prezzo

Display e design

Il tablet è di grandi dimensioni considerato che viene utilizzato un display LCD IPS da 12.1 pollici di diagonale con risoluzione nativa 2560 x 1600 pixel in formato 16:10.

Il pannello ha profondità colori a 10 bit, ha una frequenza di aggiornamento a 120Hz, una luminosità di picco di 500 nits, e gode di un trattamento anti riflesso.

Le dimensioni della scocca in metallo sono pari a 278.2 x 180.1 x 7 mm per un peso complessivo di 555 grammi: piuttosto leggero per le dimensioni.

Sappiamo che il tablet in Italia sarà presente solo nella colorazione Space Gray.

Processore e Memoria

All’interno Honor ha deciso di utilizzare il chipset Snapdragon 6 Gen 1, un Octa-Core prodotto a 4nm (4×2.2 GHz Cortex-A78 & 4×1.8 GHz Cortex-A55) abbinato ad una GPU Adreno 710.

Offre buone prestazioni generali, consumi contenuti e può riprodurre tranquillamente contenuti video fino al 4K.

Al chipset vengono affiancati 8GB di ram e 256GB di memoria interna: attenzione però non è presente lo slot per la microSD.

Multimedialità

Il comparto fotografico dell’Honor Pad 9 è composto da una fotocamera principale da 13MP f/2.0, (wide), AF con flash LED capace di registrare video in 4K a 30 fps.

Frontalmente c’è la fotocamera per video chiamate da 8MP per video in 1080p fino a 30 fps.

Importante è il comparto audio: sono infatti presenti 8 altoparlanti che conferiscono un effetto stereo quadrifonico (praticamente in qualsiasi angolazione girate il tablet).

Inoltre ci sono due microfoni per catturare meglio l’audio in video chiamata.

Va però specificato che è assente il classico jack da 3.5mm per le cuffie, quindi servirà un adattatore Type C per quest’ultime.

Connettività

A livello di connettività questo PAD 9 presenta solo la connettività Wi-Fi AC dual band e niente supporto alla connessione LTE 4G.

Oltre a questo troviamo il Bluetooth 5.1 (BLE,SBC,AAC,LDAC), Sensore di accelerazione, Sensore di luce ambientale, Sensore di gravità e la porta USB Type C di tipo 2.0 con supporto OTG.

Non è presente quindi il GPS.

Batteria e sistema operativo

Il tablet viene alimentato da una batteria interna da 8300 mAh che supporta la ricarica rapida via cavo fino a 35W (Caricabatteria incluso in dotazione).

Come sistema operativo troviamo Android 13 con interfaccia personalizzata Honor Magic OS 7.2 che incorpora funzionalità avanzate specializzate per tablet come:

Condivisione della rete: i dati mobili del telefono possono essere condivisi direttamente con il tablet

Chiamata connessa: le chiamate vocali e le videochiamate effettuate sul telefono possono essere ricevute dal tablet

Notifica connessa: non perdete mai un messaggio grazie alle notifiche visualizzate contemporaneamente su più dispositivi

APP connesse: E’ possibile continuare le attività sul telefono con la stessa app sul tablet

Multi Finestra: per poter utilizzare più applicazioni in schermo diviso sul tablet

Il tablet dovrebbe godere di 3 anni di aggiornamenti del sistema operativo, quindi arrivare fino ad Android 16.

Prezzo e disponibilità Honor Pad 9 in Italia

L’Honor Pad 9 è disponibile in Italia nel formato 8-256GB colore Gray Space al prezzo di listino di 349,99 euro.

Ora è in offerta al prezzo di 299,99 euro (applicate il coupon da 50 euro), con Honor Band 7 in omaggio (valore di 59,99 euro) fino al 4 marzo 2024 su Amazon Italia: https://amzn.to/3uJrimP

