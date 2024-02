Xiaomi Pad 6S Pro ufficiale in Italia: il prezzo e caratteristiche

Ufficiale pure in Italia il nuovo Xiaomi Pad 6S Pro: ecco le sue principali caratteristiche hardware e il prezzo di vendita.

Dopo la presentazione in Cina avvenuta il 22 febbraio 2024, oggi 25 febbraio abbiamo la conferma che lo Xiaomi Pad 6S Pro sarà disponibile all’acquisto anche in Italia.

Vediamo di conoscere l’ultimo tablet top di gamma dell’azienda cinese.

Xiaomi Pad 6S Pro ufficiale: prezzo Italia e caratteristiche principali

Design e Display

Il tablet ha una scocca completamente in metallo con dimensioni pari a 278.7 x 191.6 x 6.3 mm per un peso complessivo di 590 grammi.

La scocca comprende pure la zona magnetica che serve per ricaricare e tenere la pennina capacitiva che è venduta con il tablet.

Sono presenti tre colori: grigia, Blue, Green, ma sembra che in Italia sarà disponibile solo nella colorazione grigia sullo store ufficiale.

Il Display dello Xiaomi Pad 6S Pro è un pannello LCD IPS da 12.4 pollici di diagonale con risoluzione 3048 x 2032 pixel in formato 3:2: adatto per la lettura e per lavorare/studiare.

Il pannello è a 10Bit (oltre 1 miliardo di colori), ha una frequenza di aggiornamento di 144Hz, gode di una luminosità di 900 nits, supporta l’HDR10 e Dolby Vision: garantisce quindi una qualità video di livello dei contenuti multimediali e nel gaming.

Il display è protetto con Corning Gorilla Glass 5.

Processore e memoria

Il nuovo tablet di Xiaomi monta il performante chipset Snapdragon 8 Gen 2 (4nm) Octa-Core ben conosciuto con GPU Adreno 740.

Nel nostro paese saranno presenti due varianti di memoria:

8GB di ram LPDDR5X e 256GB di memoria interna UFS 4.0

12GB di ram LPDRR5X e 512GB UFS 4.0.

Da ricordare che la memoria interna non risulta essere espandibile.

Multimedialità

Lo Xiaomi Pad 6S Pro monta pure una buona fotocamera principale nella scocca posteriore da 50 MP, f/1,8, (ampio), 1/2,76″, 0,64μm, PDAF e un sensore di profondità da 2MP.

Il sensore principale è in grado di registrare video in formato 4K a 60 fps.

La fotocamera anteriore dedicata alle video chiamate è un unità da ben 32 MP, f/2,2, (ampio), 1/3,6″, 0,61μm che può registrare video in formato 1080p a 30 fps.

L’audio è sicuramente di qualità considerato che sono presenti 6 altoparlanti, e il supporto all’audio (anche wireless) ad alta risoluzione a 24 bit/192 kHz.

Connettività

Come già accennato il nuovo Pad 6S Pro oltre a funzioni multimedialità è adatto anche per ambito lavorativo, scolastico grazie alla presenza della pennina capacitiva chiamata Xiaomi Focus Pen.

Quest’ultima può contare sulla sensibilità a 8192 livelli di pressione, una frequenza di campionamento pari a 240 Hz e una latenza ridotta a 5 ms.

Oltre alla pennina è possibile combinare il tablet pure con una tastiera magnetica con custodia incorporata.

C’è poi:

Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/a/6/7 doppia banda

Bluetooth 5.3

Chipset NFC (ma solo per trasferimento file)

Scanner Impronta digitale (montata lateralmente)

Porta Type C di tipo 3.2 (niente uscita video però, solo trasferimento file fino a 5Gbps)

Si può notare che manca, come con il modello Pad 6, il GPS.

Batteria e sistema operativo

Lo Xiaomi Pad 6S Pro monta un importante batteria da 10000 mAh che sfrutta una ricarica rapida via cavo super veloce che raggiunge i 120W.

Secondo il produttore cinese la batteria si ricarica da zero a cento in appena 35 minuti; in appena 10 minuti la batteria arriva al 45%.

Come sistema operativo il tablet debutta con Android 14 e interfaccia HyperOS: dovrebbe avere 3 anni di aggiornamenti del sistema operativo e 4/5 anni di supporto software.

Lato software sono state introdotte alcune novità dedicate al tablet come:

Home Screen+ che permette di gestire chiamate e messaggi direttamente sul dispositivo

Cross-device collaboration, che facilita la condivisione di contenuti tra dispositivi.

Xiaomi Smart Hub che utilizza il tablet come un vero e proprio centro di controllo per tutti i dispositivi connessi

Prezzo e disponibilità Xiaomi Pad 6S Pro in Italia

Allora la versione base 8-256GB ha un prezzo di listino in Italia pari a 799 euro, mentre la versione 12-512GB ha un prezzo di listino di 899 euro.

Per acquistarlo bisognerà aspettare però fino al 12 aprile 2024: le prevendite invece inizieranno probabilmente a marzo 2024 (con eventuali promozioni sul sito ufficiale).

