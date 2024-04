HyperOS: gli Xiaomi, Poco e Redmi che si aggiorneranno nel Q2 2024

Ecco i prossimi smartphone e tablet Xiaomi, Poco e Redmi che si aggiorneranno alla Hyper OS a partire dal secondo trimestre del 2024.

Finalmente abbiamo nuovi dettagli su tutti i dispositivi dei marchi dell’azienda cinese che a partire dal secondo trimestre 2024 si aggiorneranno alla versione software (Android 13 o 14) con HyperOS.

Sono coinvolti diversi dispositivi con marchio Xiaomi, Poco e Redmi: scopriamoli insieme.

Dispositivi Xiaomi, Poco e Redmi che si aggiorneranno ad HyperOS dal secondo trimestre 2024

Xiaomi e Redmi hanno rilasciato una lista ufficiale dei dispositivi aggiornabili entro la fine del secondo trimestre 2024, e comprende:

Xiaomi 11 Ultra, 11 Lite, 11X, 11i, 11i HyperCharge

Xiaomi 11T Pro

Xiaomi 10

Xiaomi Pad 5

Redmi K50i (solo in Cina)

Redmi serie Note 11

Redmi serie 13C

Redmi 12

Redmi 11 Prime 5G

Alcuni di questi dispositivi come sapete sono venduti solo in Cina, mentre gran parte di questi sono commercializzati anche in Europa/Italia.

Altra lista proviene da Poco:

POCO F4

POCO X6 Neo

POCO M6, M4 Pro

POCO C65

Poco ha affermato che i modelli POCO F5, POCO X6 Pro, X5, X5 Pro, POCO M5 e POCO C55 hanno già ricevuto l’aggiornamento alla HyperOS, mentre i Poco X6, POCO M6 Pro e Poco M4 5G la stanno ricevendo proprio in questi giorni.

Sfortunatamente l’azienda non ha specificato con precisione in quale ordine (o in quale mese) i dispositivi elencati saranno aggiornati.

Se possedete uno di questi smartphone o tablet vi consigliamo quindi di tenere sotto controllo il centro aggiornamenti in impostazioni->info sistema-> Versione di MIUI.

Spesso per velocizzare il rilascio dell’aggiornamento consigliamo di cambiare la Regione da Italia a San Marino (impostazioni aggiuntive-> Regione) e poi controllare la presenza di nuovi aggiornamenti OTA.

Quando riceverete la notifica di aggiornamento, prima di installare il nuovo software vi ricordiamo sempre di:

effettuare un backup completo o dei dati più importanti salvati sullo smartphone liberare spazio nella memoria interna se necessario (almeno 5-6GB liberi servono) iniziare a scaricare e installare il nuovo software solo se la batteria ha almeno il 50% di ricarica residua disponibile.

Fonte: Xiaomi Via Twitter e Poco Via Twitter

