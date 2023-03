MIUI Dialer per la registrazione delle chiamate torna sui Redmi (in India)

Xiaomi potrebbe reintrodurre in futuro la registrazione delle chiamate telefoniche tramite il MIUI Dialer su tutti i suoi smartphone: al momento torna sui Redmi Note 12 e 12C venduti in India.

Chi possiede o ha posseduto uno smartphone Xiaomi sa benissimo che in passato, quando ancora il marchio cinese non era ufficialmente disponibile in Europa, si potevano acquistare i dispositivi Global che montavano il MIUI Dialer.

I MIUI Dialer permettevano su questi smartphone di poter registrare le chiamate telefoniche.

Ma con l’inizio della commercializzazione ufficiale in Europa Xiaomi ha sostituito il MIUI Dialer con il classico Google Dialer, che di fatto non supporta questa funzionalità di registrazione.

Alla fine per rendere più omogeneo il software dei propri smartphone, Xiaomi ha attivato il Google Dialer su tutti i dispositivi “Globali” venduti anche fuori dall’Europa.

Il MIUI Dialer torna sui Redmi Note 12 e Redmi 12c in India

Però questo trend potrebbe cambiare in futuro, perché l’azienda sembra che abbia ascoltato le richieste dei suoi clienti che volevano il ritorno di questa funzionalità.

Infatti proprio oggi l’azienda cinese, tramite il proprio account ufficiale Twitter Redmi India, ha confermato l’arrivo del MIUI Dialer sugli smartphone della serie Redmi Note 12 e Redmi 12C.

Ribadiamo che questo cambiamento sarà disponibile al momento solo su questi smartphone venduti in India, ma è possibile che se ne aggiungano altri nel medio termine.

Il MIUI Dialer tornerà in Europa sugli smartphone Xiaomi e Redmi? Al momento mancano i dettagli

Sfortunatamente non sappiamo se in Europa sarà implementato il MIUI Dialer sui nuovi e precedenti prodotti dell’azienda cinese nel prossimo futuro.

Infatti da noi le restrizioni sulla privacy sono decisamente più importanti rispetto alla media di altri paesi, soprattutto quelli asiatici in via di sviluppo come l’India.

Per il momento quindi vi preghiamo di prendere tutte queste informazioni con il dovuto distacco emotivo, e non ci resta che aspettare eventuali comunicati ufficiali dell’azienda.

