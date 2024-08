Motorola Edge 50 Neo ufficiale: le caratteristiche e il prezzo

Il Motorola Edge 50 Neo è disponibile all’acquisto in Europa/Italia: queste le sue principali caratteristiche e il prezzo di vendita.

Dopo aver reso globale il modello Edge 50, Motorola ha ufficializzato per il mercato globale anche la variante Edge 50 Neo che ha qualche caratteristiche hardware inferiore ma mantiene le principali funzionalità.

Motorola Edge 50 Neo ecco quello che dovete sapere su caratteristiche e prezzo di vendita in Italia

Il telefono si presenta con un display OLED LTPO 1.5K 2712 x 1256 pixel di risoluzione, dimensioni pari a 6,4 pollici di diagonale, 120Hz di frequenza d’aggiornamento e con una luminosità massima di 3.000 nit (sotto la luce diretta del sole).

Il display è protetto da Gorilla Glass 3.

La scocca in plastica è molto compatta considerato che ha dimensioni pari a 154.1 x 71.2 x 8.1 mm per un peso di 181 grammi.

E’ disponibile nelle colorazioni Blu nautico, Latte, Grisaglia, Poinciana (dipende dal colore la scocca posteriore sarà in plastica rifinita o ecopelle), gode delle certificazioni IP68 contro acqua e polvere e militare MIL-STD 810H.

Al suo interno il Motorola Edge 50 Neo utilizza il chipset Dimensioni Mediatek 7300 (4 nm), un Octa-Core Octa-core (4×2,5 GHz Cortex-A78 e 4×2,0 GHz Cortex-A55) con GPU Mali-G615 MC2.

Al chipset vengono affiancati 8-12GB di ram e fino a 512GB di memoria interna non espandibile.

Lato multimediale troviamo lo stesso comparto visto sulla variante Edge 50:

Fotocamera principale da 50 MP, f/1.8, (grandangolare), 1/1.56″, 1.0µm, PDAF multidirezionale, OIS

Teleobbiettivo da 10 MP, f2.0, 73mm, 1.0µm, PDAF, zoom ottico 3x, OIS

Ultra Grandangolare da 13 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ 1.12µm, PDAF

Fotocamera anteriore per selfie da 32 MP, f/2.4, (ampio), 0.7µm

Il telefono è in grado di registrare i video in 4K a 30 fps anche dalla fotocamera selfie, ci sono gli altoparlanti stereo ma manca il jack da 3.5mm per le cuffie.

Pure la connettività è equivalente al modello Edge 50:

connessione dual Sim 5G, Wi-Fi 6E Tri banda,

Bluetooth 5.2,

vari GPS,

chipset NFC,

scanner per le impronte digitale sotto il display,

porta USB Type C 2.0 con OTG.

Il Motorola Edge 50 Neo monta una batteria da 4310 mAh con supporto alla ricarica rapida via cavo fino a 68W; è presente pure la ricarica wireless fino a 15W.

Sappiamo che lo smartphone che esce con Android 14 verrà commercializzato nella versione base (8-256GB) a 499 euro.

SEGUIMI SU FLIPBOARD , su GOOGLE NEWS per le notizie, invece Su Telegram per le Offerte e i Coupon