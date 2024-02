Motorola mostra il Display Adattivo da polso: il futuro degli smartphone?

Il nuovo smartphone concetto che si può applicare il polso: Motorola mostra il suo Display Adattativo durante il MWC 2024 di Barcellona.

Nel mese di ottobre dello scorso anno Motorola aveva annunciato il suo prototipo di Display Adattativo, ed oggi l’azienda cinese/americana (è controllata da Lenovo) l’ha mostrato nuovamente durante il MWC 2024.

Motorola il suo Display Adattativo al MWC 2024: arriveranno in un futuro gli smartphone da Polso?

Ebbene come funziona questo display Adattativo di Motorola? E’ un pannello che di fatto ha la possibilità di piegarsi e che si può attaccare al polso tramite un accessorio a cinturino.

Quando invece è completamente aperto il pannello assume la classica forma di uno smartphone con una diagonale da 6.9 pollici.

Chi l’ha provato al MWC afferma che il display adattivo si può piegare fino ad un certo punto, ed al tatto sembra avere una struttura abbastanza resistente che non sembra che possa danneggiarsi facilmente sotto sforzo.

Grazie cinturino autonomo che utilizza magneti si può fissare al polso l’indossabile e trasformarlo in un ibrido tra smartphone e smartwatch dal grande display.

Lato software Motorola ovviamente deve lavorare ancora all’ottimizzazione e alle, considerato che si tratta di una demo.

Però al momento il dispositivo è in grado di riconoscere quando viene indossato o meno in modalità polso e fissa il widget dell’orologio nella parte visibile del polso stesso, ovvero la parte superiore del display adattivo.

Ovviamente come detto si tratta di un dispositivo concetto che non sarà mai commercializzato effettivamente in questo stato, ma almeno Motorola ha mostrato al grande pubblico cosa è al momento di fare con i nuovi display pieghevoli.

