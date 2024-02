Nothing Phone (2a) svelato il design ufficioso finale

Questa sarebbe l’immagini ufficiale del design del prossimo Nothing Phone (2a): ecco quello che si può notare in anteprima.

Il rilascio del prossimo Nothing Phone (2a), la versione più “economica” dell’attuale Phone (2) è ormai in dirittura d’arrivo e il web oggi ci mostra la sua immagine render ufficiosa.

Nothing Phone (2a): l’immagine render ufficiosa svela un dettaglio

Se guardiamo bene l’immagine render si può notare che sulla scocca posteriore la versione 2a non sia presente un’interfaccia Glyph.

Pare infatti che ci sarà un pannello posteriore trasparente in stile Phone (1) e (2) ma sotto di questo non ci sono i LED per attivare la personalizzazione tramite interfaccia Glyph.

Oltre a questo mancherebbe pure la bobina dedicata alla ricarica wireless della batteria.

Dal punto di vista delle specifiche tecniche, precedenti rumors ci hanno già fornito un quadro abbastanza esaustivo:

Display Amoled da 6.7 pollici di diagonale con risoluzione nativa FHD+ e frequenza di aggiornamento a 120Hz

Chipset Mediatek Dimensity 7200

8-12GB di ram

128-256GB di memoria interna

Doppia fotocamera posteriore, di cui una principale da 50MP

Si prevede che lo smartphone possa essere lanciato a breve sul mercato ad un prezzo di listino base di circa 400 euro.

Ovviamente considerato che per il momento non c’è ancora nulla di ufficiale, vi preghiamo di prendere tutte queste informazioni con il giusto distacco emotivo.

Fonte: Immagine

SEGUIMI SU FLIPBOARD , su GOOGLE NEWS per le notizie, invece Su Telegram per le Offerte e i Coupon