OnePlus 10T si aggiorna alla OxygenOS A.08: le novità del change log

Disponibile il nuovo aggiornamento software per l’OnePlus 10T: ecco le novità introdotte dalla OxygenOS A.08 basata su Android 12.

Se possedete un OnePlus 10T dovreste ricevere a breve una nuova notifica di aggiornamento tramite la classica modalità OTA (over the air).

L’azienda asiatica sta infatti rilasciando l’aggiornamento software OxygenOS A.08 ancora basato su Android 12 (non è l’aggiornamento ad Android 13 che è invece arrivato sugli OnePlus 10 Pro).

OnePlus 10T disponibile l’aggiornamento OxygenOS A.08: ecco i dettagli da conoscere

Si tratta comunque di un aggiornamento utile dato che ottimizza alcuni aspetti del sistema, della camera e della connettività, e risolve alcuni bugs individuato nella release software precedente.

Questo è quanto afferma il change-log ufficiale:

Sistema Ottimizza l’effetto di visualizzazione della modalità scura negli scenari a bassa luminosità. Ottimizza l’esperienza tattile.

Rete Ottimizza la stabilità Wi-Fi e migliora l’esperienza di rete. Ottimizza la stabilità della comunicazione.

Telecamera Ottimizza l’effetto di esposizione della fotocamera anteriore in un ambiente in controluce.

Altro Risolve il problema occasionale del ritardo di notifica. Risolve il problema occasionale delle strisce scure durante lo scatto di foto. Risolto il problema occasionale di un effetto fantasma negli scenari di foto di gruppo con la fotocamera frontale.



Se non avete ricevuto ancora la notifica del nuovo firmware seriale CPH2413_11.A.08 (al momento disponibile in India, ma arriverà anche in Europa), controllate il centro aggiornamenti.

Il centro aggiornamenti lo trovate in impostazioni->info telefono->aggiornamenti.

Quando riceverete la notifica di aggiornamento, prima di passare al nuovo software consigliamo di:

effettuare un backup completo (o dei dati più importanti) salvati nella memoria del vostro OnePlus 10T iniziare a scaricare e poi installare il nuovo firmware solo se la batteria ha un’autonomia residua pari o superiore al 50%.

Fonte: Notizia ufficiale