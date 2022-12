OnePlus 11 si mostra in un video teaser ufficiale

L’OnePlus 11 è stato mostrato in un video pubblicitario ufficiale svelando parte del suo design già mostrato da precedenti immagini render ufficiose.

Proprio oggi OnePlus ha presieduto un evento mediatico in Cina per festeggiare il suo nono anniversario sul mercato degli smartphone android.

OnePlus 11 si mostra in un primo video pubblicitario ufficiale

Durante l’evento l’azienda cinese ha mostrato un video pubblicitario nel quale si intravedeva il design del prossimo OnePlus 11 che debutterà nei primi mesi del 2023.

Ecco il video:

OnePlus 11 primo teaser ufficiale pic.twitter.com/ochyxzeuPB — HWBrain (@hw_brain) December 17, 2022

Come possiamo vedere dal video non si vede in maniera completa il design dell’OnePlus 11, ma ci si accorge che i rumors precedenti sono stati di fatto confermati.

Infatti si può vedere che l’isola circolare sul retro dello smartphone ha quattro cerchi: uno per il flash e tre per le fotocamere.

Nell’isola dedicata al comparto fotografico compare pure il logo Hasselblad con cui OnePlus continua a mantenere la propria partnership.

Inoltre il teaser mostra che è presente pure l’alert slider sulla scocca laterale che era sparito con il modello Oneplus 10 Pro.

Nel video l’OnePlus 11 pubblicizzato ha il colore Matte Black, ma come visto in un precedente rumors sarà venduto pure nella colorazione Glossy Green.

Da sottolineare che durante l’evento mediatico OnePlus non ha divulgato nessuna informazione tecnica sullo smartphone, quindi per il momento tutte le precedenti informazioni non possono considerarsi ancora confermate.

