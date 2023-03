OnePlus 11 Special Edition in arrivo: primo teaser

L’OnePlus 11 uscirà in una nuova versione Speciale: l’azienda ha già rilasciato un primo banner pubblicitario. Ecco cosa sappiamo al momento.

Prime informazioni su una “versione Speciale” dell’OnePlus 11 sono emerse direttamente dal profilo ufficiale del presidente dell’azienda cinese Li Jie.

OnePlus 11 versione speciale in arrivo: primo banner pubblicitario ufficiale

Tramite l’account Weibo Lie Jie ha infatti mostrato un immagine pubblicitaria del dispositivo.

Nell’immagine possiamo vedere che lo smartphone è abbinato ad un immagine del pianeta Giove: questo potrebbe suggerire un design che si ispira ad un tema spaziale.

Secondo l’informatore Digital Chat, la versione speciale dell’OnePlus 11 sarà dotata di “materiali e artigianalità senza precedenti, che rendono ogni telefono cellulare unico“.

Sarebbe infatti utilizzato un nuovo tipo di materiale, del tutto nuovo nel settore degli smartphone, per la scocca posteriore.

Questo materiale renderebbe il retro del dispositivo fresco o freddo al tocco.

Altre voci suggeriscono che la versione speciale potrebbe implementare una tecnologia di cambiamento di colore della scocca, ma non c’è ancora una conferma ufficiale da parte di OnePlus.

Sta di fatto che questa versione speciale dell’OnePlus 11 non è la versione “Concetto” che è stata mostrata al MWC 2023 di Barcellona qualche tempo fa: si tratta di un altro smartphone.

Considerato che al momento l’azienda cinese non ha rilasciato ulteriori informazioni al riguardo, non ci resta che attendere nuove e future notizie in merito.

Fonte: Via

