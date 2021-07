OnePlus Nord 2 5G si mostra in vari colori: batteria e ricarica rapida dettagli ufficiali

Ad un giorno dall’annuncio ufficiale, ecco le colorazioni previste per il prossimo OnePlus Nord 2 5G; confermata la potenza della batteria e la ricarica rapida: i dettagli.

Sappiamo che domani 22 luglio 2021 sarà presentato ufficialmente il nuovo smartphone 5G OnePlus Nord 2.

OnePlus Nord 2 svelati i colori e i dettagli ufficiali su batteria e ricarica rapida

Dai passati rumors abbiamo avuto già varie indicazioni sul telefono: sarà il primo smartphone 5G di OnePlus ad utilizzare un chipset Mediatek.

Oggi sul web si sono diffuse alcune immagini render ufficiali che mostrano il modello nei vari colori disponibili alla vendita.

Per adesso sappiamo che probabilmente l’OnePlus Nord 2 sarà venduto in quattro colorazioni distinte: rosso, verde (Green Wood), celeste (Blue Haze) e grigio (Gray Sierra).

Potete vedere il Nord 2 nelle varie colorazioni in questa galleria:

Oltre ai colori, sul web la stessa azienda cinese ha rilasciato un banner pubblicitario nel quale si certifica che l’OnePlus 2 utilizzerà la ricarica rapida Warp Charge 65, ovvero via cavo a 65W.

La batteria utilizzata sul telefono viene indicata con una potenza di 4500 mAh (canale Twitter ufficiale).

Secondo il produttore questa tecnologia permetterebbe un giorno di utilizzo normale con appena 15 minuti di ricarica rapida.

Vi ricordo che passati rumors affermano che il dispositivo utilizzerà un:

display Super Amoled da 6.43 pollici con risoluzione FHD+ e frequenza di aggiornamento a 90Hz;

chipset 5G Dimensity 1200 personalizzato da Oneplus;

fotocamera principale posteriore da 50MP con sensore Sony IMX766 e OIS (Stabilizzazione ottica dell’immagine).

Non ci resta quindi che aspettare l’annuncio ufficiale domani per conoscere tutti i dettagli definitivi del telefono, e ovviamente il prezzo di vendita in Europa.

Fonte: Via Twitter OnePlus India.