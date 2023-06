OnePlus Nord CE 3 5G: confermato lo Snapdragon 782G

L’OnePlus Nord CE 3 5G arriverà i primi di luglio in India e forse (non ce ancora certezza) in Europa: confermato ufficialmente l’utilizzo dello Snapdragon 782G.

A distanza di di un paio di mesi dall’annuncio ufficiale del Nord CE 3 Lite 5G in Europa e a livello Globale, OnePlus sta preparando anche il lancio della versione non lite.

Sul sito ufficiale OnePlus India infatti ci sono le prime indicazioni sullo smartphone.

OnePlus Nord CE 3 5G arriverà ad inizio luglio 2023: i dettagli ufficiali già svelati

Dalla pagina di presentazione pre-annuncio viene confermato che l’OnePlus Nord CE 3 5G utilizzerà il nuovo chipset Snapdragon 782G di Qualcomm.

Si tratta di fatto del chipset successore del precedente Snapdragon 778G+.

Sulla carta il nuovo Snapdragon 782G offre un 10% di prestazioni generali in più nel comparto CPU e circa un 15% di prestazioni in più nel comparto GPU rispetto allo Snapdragon 778G+.

Si tratta quindi di aumenti che difficilmente verranno notati dall’utente medio, e di fatto si potranno percepire chiaramente solo attraverso Benchmark Sintetici.

Altri dettagli svelati ufficialmente da OnePlus su questo smartphone riguardano il display.

L’OnePlus Nord CE 3 5G dovrebbe utilizzare infatti un pannello Amoled da 6.43-6,44 pollici di diagonale con risoluzione nativa FHD+ e frequenza di aggiornamento a 120Hz.

Sfortunatamente queste sono tutte le informazioni ufficiali rilasciate dall’azienda cinese.

Ci sono però rumors precedenti che ci forniscono altre indicazioni:

Fotocamera posteriore principale da 64 MP con sensore Sony IMX686

Fotocamera frontale da 16 MP con sensore Sony IMX471

Batteria da 4500 mAh con ricarica rapida via cavo a 80W

Il telefono sicuramente debutterà con Android 13 e interfaccia personalizzata OxygenOS 13.1, e potrebbe avere un prezzo di vendita in Europa (se arriverà anche da noi) intorno ai 350 euro per la versione base in termini di memoria.

Di fatto non ci resta che aspettare l’annuncio ufficiale per conoscere tutti i dettagli al riguardo.

