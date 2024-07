OnePlus Nord 4 arriva il 16 luglio: le immagini e specifiche (rumors)

OnePlus Nord 4 sarà ufficializzato in data 16 luglio a Milano: ecco alcune prime immagini render e dal vivo e le presunte specifiche hardware finali.

Giusto un paio di giorni fa sul sito ufficiale OnePlus è stato introdotto un banner pubblicitario che indicava l’arrivo di un nuovo evento mediatico che si terrà il 16 luglio a Milano ore 15.00.

Oggi finalmente sappiamo che in quest’evento sarà presentato ufficialmente il prossimo OnePlus Nord 4.

OnePlus Nord 4 prime immagini dal vivo, render ufficiali e presunte specifiche hardware

Nonostante manchino ancora più di 10 giorni dall’annuncio ufficiale, il web ci ha regalato vari dettagli sul prossimo Nord 4.

Per prima cosa abbiamo la prima immagine render ufficiale del prodotto che ci aiutano a conoscere meglio il design del telefono.

Si pensava che l’OnePlus Nord 4 fosse il semplice rebrand dell’OnePlus ACE 3V, già commercializzato in Cina, ma non sarà così: il design infatti è completamente diverso.

Le fotocamere posteriori infatti non hanno un isola fotografica rettangolare verticale, ma si limitano a mostrarsi con solo un anello intorno ai sensori.

La scocca posteriore poi è divisa in due sezioni: la parte superiore che comprende pure le fotocamere è rifinita con vetro, mentre la parte restante è in alluminio lavorato.

Dovrebbero esserci tre varianti di colore: un verde metallo, un argento lavorato e un classico nero satinato.

A conferma di questo doppio materiale, ci sono alcune immagini dal vivo dello smartphone.

Per quanto riguarda le caratteristiche hardware sono trapelate alcune informazioni, che però non sono ancora complete e certificate da parte dell’azienda cinese.

Si presume che l’OnePlus Nord 4 utilizzi il chipset Snapdragon 7+ Gen 3 abbinato a 12/16GB di ram e 256/512GB di memoria interna con tecnologia UFS 4.0.

Il display dovrebbe essere un pannello Amoled da 6.74 pollici di diagonale con risoluzione nativa 1.5K (2772 x 1240 pixel) e frequenza di aggiornamento a 120Hz.

Lo smartphone dovrebbe montare una fotocamera principale da 50 MP con OIS, una ultra grandangolare da 8 MP, e una fotocamera selfie da 16MP.

Si prevede poi una batteria interna da 5500 mAh con supporto alla ricarica rapida via cavo fino a 100W.

Come sistema operativo ci sarà Android 14 con interfaccia OxygenOS 14.

Non sappiamo ancora quale sarà il prezzo di vendita del telefono: per adesso quindi non ci resta che aspettare future indiscrezioni o conoscere il tutto durante l’evento mediatico del 16 luglio.

Fonte: Via

