OnePlus Watch 2 pubblicizzato: arriverà la prossima settimana?

Lo smartwatch OnePlus Watch 2 è stato pubblicizzato dall’azienda cinese: potrebbe fare il suo debutto ufficiale la prossima settimana?

Per chi non se lo ricorda il primo smartwatch di Oneplus è uscito nel 2021 e ad oggi l’azienda cinese non ha più proposto nessun nuovo dispositivo.

Sembra però che l’attesa sia finita: l’OnePlus Watch 2 sta arrivando.

OnePlus Watch 2 arriverà la prossima settimana? I dettagli

Il prossimo smartwatch dovrebbe fare capolino, probabilmente prima in Cina e poi a livello globale, con una presentazione evento che si dovrebbe tenere la prossima settimana: si parla del 26 febbraio 2024.

Come sistema operativo l’indossabile dovrebbe montare l’ultima versione di Wear OS (quindi la numero 4).

Il design dovrebbe essere ripreso dall’anello circolare del comparto fotografico posteriore visto sull’OnePlus 12, e in più nella scocca sarebbero presenti pure un paio di pulsati fisici.

Il display circolare con tecnologia Amoled dovrebbe avere dimensioni pari a 1.43 pollici di diagonale, e al suo interno lo smartwatch dovrebbe utilizzare il chipset Snapdragon W5 Gen 1 di Qualcomm.

Di fatto l’OnePlus Watch 2 permetterà di scaricare applicazioni di terzi direttamente dallo store ufficiale di Google.

Non ci sono ancora dettagli completi sulle caratteristiche tecniche finali e le funzionalità, ma trattandosi di un dispositivi che sarà posizionato nella fascia alta degli smartwatch sicuramente sarà ricco di possibilità.

Ovviamente considerato che per il momento manca ancora l’ufficialità della data e delle informazioni tecniche da parte di Oneplus, vi preghiamo di prendere la notizia con il giusto distacco emotivo.

Fonte: Community Oneplus

SEGUIMI SU FLIPBOARD , su GOOGLE NEWS per le notizie, invece Su Telegram per le Offerte e i Coupon