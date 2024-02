Oneplus Watch 2 ufficiale: prezzo e caratteristiche

Ufficiale il nuovo OnePlus Watch 2: ecco le caratteristiche principali e il prezzo di vendita in Italia dello smartwatch.

Presentato ufficialmente anche per il mercato italiano il nuovo smartwatch con sistema operativo WearOS OnePlus Watch 2.

Vediamo di conoscerlo meglio.

OnePlus Watch 2 ufficiale: principali caratteristiche hardware e prezzo di vendita

Design e display

Lo Smartwatch si presenta con una scocca in acciaio inossidabile che misura 47,0 x 46,6 x 12,1 mm per un peso di 49 grammi (80 grammi totali con il cinturino in caucciù fluorurato e fibbia in acciaio inossidabile).

Il peso è più alto ma la resistenza e la qualità dei materiali lo rende uno smartwatch premium.

L’orologio è certificato per la resistenza all’acqua di 5 ATM, che lo rende adatto al nuoto, ed è costruito secondo lo standard MIL-STD-810H e IP68.

E’ disponibile nei colori Radiant Steel e Black Steel.

Il display Amoled circolare ha una dimensione di 1.43 pollici di diagonale, risoluzione nativa 466 x 466 pixel, frequenza di aggiornamento a 60Hz e gode di una luminosità di picco di 1000 nits.

Questo gli permette di avere una buona visibilità in tutte le condizioni anche all’aperto.

Il display è protetto da vetro zaffiro 2.5D.

Processore e memoria

All’interno dell’OnePlus Watch 2 troviamo un architettura dual engine perfetta per il risparmio energetico quando lo smartwatch esegue attività in background.

C’è infatti il classico Chipset Snapdragon W5 che permette il funzionamento del sistema operativo WearOS 4.0 con la possibilità di poter scaricare tutte le applicazioni terze dallo store ufficiale di Google.

Si possono quindi utilizzare e gestire applicazioni come Google Maps, Assistente Google, Portafoglio, Calendario, Keep, Gmail etc.

Al chipset vengono abbinati 2GB di ram e 32GB di memoria interna per installare le APP e copiare pure file musicali.

Il secondo chipset è il il BES2700 che esegue un sistema operativo in tempo reale (RTOS) a basso consumo, e che gestisce l’ora, le notifiche in arrivo, il monitoraggio del sonno, il cardiofrequenzimetro, monitoraggio ossigeno del sangue, le chiamate Bluetooth, le attività sportive come nuoto, corsa, ciclismo etc.

Batteria

La batteria integrata nello smartwatch è da 500 mAh e grazie al sistema dual engine Oneplus garantisce fino a 100 ore di utilizzo in modalità normale, e fino a 48 ore di utilizzo intenso.

Esiste poi una modalità di risparmio energetico che dovrebbe garantire fino a 12 giorni d’autonomia.

La batteria sfrutta pure una forma di ricarica rapida VOOC da 7,5 W: da zero a cento in circa 60 minuti.

La ricarica rapida ha effetto soprattutto se si è di fretta: con appena 10 minuti di ricarica si arriva a coprire un’intera giornata con utilizzo normale.

Connettività e sensori

L’OnePlus Watch 2 integra al suo interno un GPS a doppia frequenza (L1+L5) e supporta i principali servizi come Beidou, Galileo, GLONASS e QZSS.

Supportati pure sensori come bussola, accelerometro, giroscopio, barometro, di luce per regolare la luminosità dello schermo.

Sulla parte passa della scocca troviamo il pulsossimetro ottico dedicato al monitoraggio del sonno (rileva le fasi), valuta la qualità del sonno, monitora la frequenza respiratoria e i livelli di ossigeno nel sangue, e se russate durante la notte.

Presente pure il monitoraggio del livello dello stress grazie al controllo della variabilità della frequenza cardiaca.

Ovviamente poi vengono monitorare diverse attività sportive con dati completi.

Ad esempio per la corsa vengono registrate l’ampiezza verticale, il tempo di contatto con il suolo, l’equilibrio, il consumo massimo di ossigeno e la lunghezza del passo.

Per altre attività sportive come il tennis lo smartwatch tiene traccia del numero di swing effettuati, del numero di colpi effettuati (e anche del tipo di tiro, come dritto, rovescio, topspin, slice, ecc.), o nello Sci l’orologio tiene traccia della velocità massima e media, della pendenza massima, dell’altitudine etc.

Prezzo e disponibilità dell’OnePlus Watch 2

L’OnePlus Watch 2 viene venduto ad un prezzo di listino base di 329 euro.

Ma fino al 4 marzo 2024 sarà in prevendita a 249 euro con uno sconto alla cassa di 80 euro (30 euro sconto early bird e 50 euro con il coupon SAVE50WATCH2) sul Sito ufficiale ONEPLUS

Inoltre chi lo acquista prima del 4 marzo 2024 riceverà in omaggio le OnePlus Buds 3 del valore commerciale di 89,99 euro (salvo esaurimento).

