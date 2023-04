Provate l’esperienza Galaxy S23 sul vostro iPhone tramite l’App Try Galaxy

Samsung attraverso un aggiornamento dell’app “Try Galaxy” permette a chiunque con un iPhone di poter provare l’esperienza della ONE UI 5.1 utilizzata sui Galaxy S23: ecco come fare.

Da un paio di giorni Samsung ha rilasciato un aggiornamento software ad un interessante applicazione che si chiama “Try Galaxy”.

Try Galaxy è un software per Apple iOS che permette di provare sul vostro iPhone l’esperienza d’uso che un utente avrebbe acquistando un Galaxy S23 con ONE UI 5.1 e Android 13.

Ovviamente l’esperienza d’uso è virtuale, nel senso che si evidenzieranno più che altro le funzionalità e le possibilità date dall’ultima interfaccia mobile di Samsung.

Ad esempio l’App, tramite tutorial, permette all’utente di provare anche la funzionalità della fotocamera dedicata agli scatti notturni con intelligenza artificiale di ultima generazione, o applicazione di editing come Photo Remaster.

Non mancheranno pure video illustrativi sui miglioramenti prestazionali degli ultimi Galaxy S23 e del mondo ONE UI 5.1 con le sue icone, interfacce messaggi, sfondi e altro.

Per provare l’applicazione “Try Galaxy” dovete effettuare la scansione del codice QR presente sul sito ufficiale TryGalaxy.com direttamente con il vostro iPhone.

Al momento l’App “Try Galaxy” è disponibile in 14 lingue, tra cui arabo, bahasa indonesiano, cinese (CN/TW), inglese, francese, francese (canadese), tedesco, giapponese, portoghese (BR), spagnolo, spagnolo (messicano), svedese e vietnamita.

Come potete leggere l’italiano non è ancora compreso, ma chi ha una discreta conoscenza dell’inglese o del francese (tipiche lingue studiate nelle nostre scuole medie e superiori) c’è la può sicuramente fare.

Da ricordare che l’App è compatibile con gli iPhone 7 in su.

