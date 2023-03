Redmi Note 9S presto si aggiornerà alla MIUI 14 in Europa

Il Redmi Note 9S si aggiornerà alla MIUI 14 in Europa a breve: ecco il dettagli che conosciamo al momento.

Xiaomi a breve dovrebbe rilasciare l’aggiornamento all’interfaccia MIUI 14 per il suo Redmi Note 9S.

Redmi Note 9s l’aggiornamento alla MIUI 14 è vicino: i dettagli

Abbiamo infatti i primi feedback sul fatto che l’azienda cinese ha iniziato a diffondere per gli utenti della beta pubblica MI Pilot il nuovo firmware seriale V14.0.3.0.SJWMIXM.

Il nuovo firmware può essere scaricato dagli utenti Mi Pilot tramite la classica modalità OTA (over the air), ma da quello che possiamo leggere non ci sarà il passaggio ad Android 13.

La MIUI 14 infatti in questo firmware è basata ancora su Android 12.

Considerato che il Redmi Note 9S è uscito sul mercato ad aprile 2020 con Android 10, ha già ottenuto i due aggiornamenti del sistema operativo garantiti da Xiaomi.

Essendo il firmware disponibile solo per gli utenti del programma Mi Pilot, gli altri possessori di un Note 9s dovranno aspettare ancora un paio di settimane prima di ricevere l’aggiornamento finale.

Dipenderà ovviamente dalla situazione: se Xiaomi non individuerà nuovi bugs rilascerà il firmware per tutti nei tempi stabiliti.

Sulla carta il Redmi Note 9s sarà aggiornato alla MIUI 14 entro la fine di aprile 2023.

Per quanto riguarda le novità che sono state introdotte con la MIUI 14, questo è il change-log generico (che può variare da smartphone a smartphone):

MIUI 14 MIUI utilizza meno memoria ora e continua a essere veloce e reattivo per periodi molto più lunghi. L’attenzione ai dettagli ridefinisce la personalizzazione e la porta a un nuovo livello.

Esperienza di base MIUI utilizza meno memoria ora e continua a essere veloce e reattivo per periodi molto più lunghi.

Personalizzazione L’attenzione ai dettagli ridefinisce la personalizzazione e la porta a un nuovo livello. Le super icone daranno alla tua schermata Home un nuovo aspetto. (Aggiorna la schermata Home e i temi all’ultima versione per poter utilizzare le Super Icone.) I nuovi formati di widget consentono più combinazioni, rendendo la tua esperienza ancora più comoda. Vuoi che una pianta o un animale domestico ti aspetti sempre nella schermata Home? MIUI ne ha molti da offrire ora!

Altre funzioni e miglioramenti La ricerca in Impostazioni è ora più avanzata. Con la cronologia delle ricerche e le categorie nei risultati, ora tutto sembra molto più nitido.



