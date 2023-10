Xiaomi 13 (Pro) e Xiaomi 12T aggiornamento Android 14 iniziato

Gli smartphone della serie Xiaomi 13 (Pro) e gli Xiaomi 12T hanno iniziato a ricevere l’aggiornamento stabile e finale di Android 14 con interfaccia MIUI 14: i dettagli.

Buone notizie per tutti i possessori italiano di uno Xiaomi 13 e 13 Pro, e di uno Xiaomi 12T: a sorpresa l’azienda cinese ha già rilasciato l’aggiornamento finale e stabile di Android 14.

Il sistema operativo in questione non arriva con la MIUI 15 (che sarà rilasciata probabilmente solo nel 2024) ma con la MIUI 14.

Xiaomi 13 (Pro) e Xiaomi 12T tempo di aggiornamenti: Android 14 con MIUI 14 stabile rilasciata

Abbiamo infatti i primi feedback positivi che è possibile scaricare i nuovi firmware tramite la classica modalità OTA (over the air) dal peso di circa 5.5GB.

I firmware in questione sono i seguenti:

Xiaomi 13 IUI-V14.0.5.0.UMCMIXM MIUI-V14.0.5.0.UMCEUXM

Xiaomi 13 Pro MIUI-V14.0.5.0.UMBMIXM MIUI-V14.0.5.0.UMBEUXM

Xiaomi 12T MIUI-V14.0.6.0.ULQMIXM MIUI-V14.0.5.0.ULQEUXM



Oltre al passaggio da Android 13 ad Android 14, vengono installate pure le patch di sicurezza relative al mese di settembre 2023.

Al momento i firmware in questione sono designati per i dispositivi Globali, quindi potrebbero volerci ancora alcuni giorni prima che si diffondano su tutti i dispositivi venduti in Italia.

Se non avete ricevuto ancora la notifica di aggiornamento, vi consigliamo di controllare manualmente in impostazioni->info sistema->Versione di MIUI->verifica aggiornamenti.

Quando riceverete la notifica di aggiornamento, prima di aggiornare vi consigliamo di seguire questa semplice pratica:

effettuate un backup completo o dei dati più importanti salvati sul vostro smartphone Xiaomi liberate spazio nella memoria interna se necessario (devono essere liberi almeno 6-7GB) prima di scaricare e installare il nuovo firmware verificate che la batteria abbia almeno una carica residua pari o superiore al 50%

Va infine sottolineato che per i meno curiosi, sarebbe meglio aspettare ancora un mesetto prima di installare la nuova versione con Android 14.

Spesso infatti le nuove versioni software potrebbero contenere alcuni piccoli bugs sfuggiti ai programmatori, che saranno sicuramente risolte con future patch correttive.

Fonte: Via

