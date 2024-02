Samsung Galaxy A55 5G dal vivo: ha la scocca in metallo

Il Samsung Galaxy A55 5G si mostra nelle prime immagini dal vivo confermando la presenza della scocca in metallo: i dettagli.

Ci sono elevate probabilità che entro la fine di marzo 2024 Samsung presenti al grande pubblico il nuovo Galaxy A55.

Oggi possiamo infatti mostrarvi le prime immagini dello smartphone che ne confermano una caratteristica premium.

Samsung Galaxy A55 5G immagini dal vivo: confermata la scocca in metallo

Da quello che possiamo vedere da queste immagini, il modello A55 dal vivo manterrà un design simile al suo predecessore Galaxy A54 5G (ora in offerta da 288 euro con Galaxy Buds FE in Regalo).

Posteriormente si può notare l’assenza dell’isola fotografica, con la presenza dei soli anelli intorno alle fotocamere (3).

Anteriormente c’è il classico forellino dedicato alla fotocamera per selfie.

Ma la grande novità sarà la qualità costruttiva: Samsung la migliorerà grazie all’utilizzo di una scocca in metallo, dato che i bordi laterali saranno in alluminio e non più in plastica.

Nella zona dedicata ai tasti volume, accensione si può notare pure la così detta Key Island già presente sui Galaxy A15 e A25: i tasti sono leggermente rialzati dalla scocca per essere trovati più facilmente.

Dal punto di vista delle caratteristiche hardware l’informatore conferma queste caratteristiche:

Tripla fotocamera posteriore (50 MP + 12 MP + 5 MP)

Fotocamera anteriore da 32MP

Fino a 12GB di ram

Passati rumors indicano la presenza poi di un display Amoled da 6.5 polici, FHD+ e 120Hz, Chipset Exynos 1480 abbinato a 128-256GB di memoria interna, certificazione IP68, batteria da 5000 mAh, scanner per le impronte digitali sotto il display.

Ovviamente considerato che Samsung presenterà il nuovo Galaxy A55 5G solo nel mese di marzo (probabile a metà di quest’ultimo), vi preghiamo di prendere tutte queste informazioni con il giusto distacco emotivo.

Fonte: Via Twitter (X)

