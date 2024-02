Samsung Galaxy Fit3 si mostra in un video con alcune funzionalità

La prossima Smart Band Galaxy Fit3 si svela in un primo video dal vivo che ne mostra alcune funzionalità: i dettagli.

Ormai sul web i dettagli sulla prossima smart band di Samsung, Galaxy Fit3, si susseguono con sempre più informazioni, tanto che oggi è stato diffuso un primo video unboxing

Samsung Galaxy Fit 3 il primo video unboxing svela alcune delle funzionalità

Da quello che possiamo vedere, sfortunatamente la lingua parlata nel video è per me incomprensibile, il dispositivo è già in esposizione in alcuni negozi fisici della Tanzania (paese dell’affrica orientale) nei colori nero e bianco.

Il video ci mostra uno sguardo ad alcuni quadranti disponibili sulla Smart band, e parte di quelle informazioni che l’indossabile potrà fornire per il monitoraggio della salute e del fitness.

Da passati rumors sappiamo che la nuova Galaxy Fit3 vanterà caratteristiche di monitoraggio decisamente superiori e più complete rispetto a quelle disponibili sui precedenti Galaxy Fit2.

Di fatto compete più con gli smartwatch che con le Smart band.

Ha infatti un display più grande e luminoso con tecnologia Amoled che gli permette di mostrare più informazioni contemporaneamente.

Ovviamente ci saranno alcune limitazioni, come il fatto che non utilizza il sistema operativo WearOS con la possibilità di scaricare applicazioni di terzi, ma un sistema operativo proprietario di Samsung.

Per altre informazioni sui precedenti rumors, queste dovrebbero essere le caratteristiche svelate fino a questo momento e questo dovrebbe essere il prezzo di vendita.

Ovviamente considerato che Samsung non ha ancora ufficializzato il prodotto, vi preghiamo di prendere tutte le informazioni con il dovuto distacco emotivo.

