Samsung Galaxy Fit3 ufficiale: caratteristiche e funzionalità

Ufficializzata la nuova Smart band Samsung Galaxy Fit3: ecco le caratteristiche principali e le funzionalità disponibili.

Samsung tramite un comunicato ufficiale ha annunciato la nuova Smart band Galaxy Fit3, tipo di prodotto che mancava nel portafoglio prodotti dell’azienda coreana dal 2021 con il modello Fit2.

Samsung Galaxy Fit3: le sue principali caratteristiche hardware e funzionalità

Sinteticamente il nuovo indossabile rispetto al predecessore presenta un display molto più grande, un autonomia migliorata e nuove funzionalità.

Il display è un pannello AMOLED da 1,6 pollici, che risulta essere più grande del 45% rispetto al predecessore Fit2.

La scocca in metallo presenta un unico pulsante fisico posizionato sul lato destro, e il cinturino utilizza un sistema di aggancio e sgancio rapido con un semplice click.

Lo Smart band è certificato IP68 e 5ATM quindi può essere utilizzato anche per nuotare.

Al suo interno viene utilizzata una batteria da 208 mAh, che secondo il produttore coreano dovrebbe garantire fino a 13 giorni d’autonomia con un utilizzo normale.

Sfortunatamente l’indossabile non dispone di ricarica wireless, quindi può essere ricaricavo solo tramite cavo con aggancio a due pin nella parte inferiore della scocca.

Sono presenti tutti i classici sensori di monitoraggio della salute come il cardiofrequenzimetro, l’ossigeno nel sangue SpO2, c’è il rilevatore di cadute.

Inoltre l’indossabile può essere utilizzato per inviare SOS di emergenza (tramite lo smartphone collegato): basta premere 5 volte rapidamente il tasto fisico sul Galaxy Fit3.

Manca però il GPS, quindi per le attività all’aperto bisognerà collegare il Fit3 ad uno smartphone tramite connettività Bluetooth.

Come sistema operativo non troviamo WearOS, ma un software proprietario di Samsung.

Il software permette comunque il monitoraggio di oltre 100 attività sportive, dei ritmi del sonno, dei passi e dei livelli di stress: tutte queste informazioni sono visibili nell’app Samsung Health sullo smartphone collegato.

Inoltre gode di applicazioni base come calendario, meteo, orologio mondiale e monitoraggio sportivo.

Il Galaxy Fit3 sarà venduto nei colori Grigio, Oro Rosa e Argento a partire da oggi 23 febbraio 2023 in tutto il mondo, anche se per adesso Samsung Italia non ha ancora svelato il prezzo di vendita nel nostro paese.

Fonte: Notizia Ufficiale

